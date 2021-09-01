اجتاحت ظاهرة الزوجة الثانية الوسط الفني، بشكل ملحوظ، وفي مجتمعنا المصري كثيرًا من السيدات لا ترغب في أن يكونوا زوجة ثانية، وأحياناً ما تتعرض الزوجة الثانية للوم بسبب زواجها من رجل متزوج سابقاً، وخاصة أن لديه اطفال، ولكن هناك كثيراً من النساء، وافقن على أن يكونوا الزوجة الثانية، ومن وجهة نظرهن الشخصية بأن «الحب»، قادر على تخطي جميع الصعوبات .

ومن بين هؤلاء، الفنانة منة عرفة، أحدث الفنانات اللاتي تزوجن من رجل لديه تجارب سابقة في الزواج، حيث تزوج الممثل الشاب محمود المهدي مرتين قبل «منة»، ولديه ثلاث بنات من زيجاته السابقة

وأثار هذا الأمر الجدل على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن السبب الذي دفعها لأن تتزوج من رجل متزوج مرتين قبلها.

زوج منة عرفة: يمتنع عن النفقة والسؤال على بناته

وقبل زفافهما بأيام قليلة كشفت سارة عياد الزوجة الأولى لمحمود المهدى زوج منة عرفة فى تصريح خاص عن سبب انفصالها عنه وهو اكتشافها زواجه عليها العام الماضى دون علمها من فتاة من خارج الوسط الفنى “.





وأضافت سارة عياد أن محمود المهدى يمتنع عن النفقة على بناته و السؤال عليهم وعن تسديد مصروفات المدرسة الخاصة بهم لأكثر من عام ، على الرغم من صدور مجموعة من الأحكام ضده و التي تخص النفقة الزوجية ونفقة الأطفال . وأشارت أن الفنانة الشابة منة عرفة هى الزوجة الثالثة لمحمود المهدى وليس الثانية كما صرح الأخير من قبل .

محمود المهدي ومنة عرفة يشوقان الجمهور

هذا وقد أعلنت منة عرفة، وزوجها محمود المهدى، عن اقتراب موعد إقامة حفل زفافهما، حيث نشرت منة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، صورة لهما معًا، وعلقت عليها: “قريب أوى هنعلن عن معاد فرح الفار السندق.. كم واحد مستنى”.

كما نشر محمود المهدى، زوج الفنانة منة عرفة، تعليقًا عبر حسابه بـ إنستجرام على نفس الصورة، ليعلن فيه بدء العد التنازلى لإقامة حفل زفافهما قريبًا، وقال المهدى فى تعليقه : “العد التنازلي للغسالة ابتدى قريب هنعلن عن معاد فرح الفار السندق، كم واحد مستني”، فيما علقت منة عرفة على تدوينة زوجها محمود المهدى: “بحبك.. ربنا يديمك أحلى نعمة في حياتى”.

وكانت الفنانة منة عرفة، احتفلت فى شهر يونيو الماضى، بعقد قرانها على الفنان محمود المهدى، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط.

وروت منة عرفة كواليس المقابلة الأولى بينها وبين زوجها محمود المهدى والتى كانت فى شركة الإنتاج لحظة التعاقد على الفيلم وقالت: “كنت وقتها مش طايقة نفسى وهو كمان مكنش طايقنى لأنه كان شايفنى تنكة ومغرورة، وبعد ما مضيته، اتقابلنا فى التصوير كتير ومكنش فيه إعجاب طوال فترة التصوير، حتى جاء آخر يومين حصلت فيهم شرارة الإعجاب والانجذاب”.

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