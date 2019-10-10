طليقة طلعت زكريا تودعه بكلمات مؤثرة: استناني.. يا حب عمري وجنتي

رغم انفصالهما منذ فترة، إلا أن شيرين المنزلاوي ودّعت طليقها النجم الراحل طلعت زكريا بكلمات مؤثرة من خلال حسابها على “فيسبوك”، كشفت من خلالها عن معاناته مع المرض وأيضًا حبها الشديد له.

وكتبت: “عرفت ياحبيبي ان كل الناس بتحبك لانك أطيب واحن خلق الله حتفضل معايا لغاية ما اروحلك وابقي معاك ان شاء الله واللي مصبرني ان كل تعب والم السنين راح منك وتعب ما يستحملوش بشر… استناني ياطلعت … ياحب عمري وجنتي”.

وما لا يعرفه البعض أن شيرين المنزلاوي هي والدة هنا الزاهد، والتي تولى طلعت زكريا مسؤولية تربيتها في طفولتها منذ زواجه من والدتها، إذ لم تكن هنا تترك فرصة إلا وتحدثت من خلالها عن علاقتها القوية بطلعت والذي كانت تصفه دائمًا بوالدها.