كشفت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري ووالدة ابنتيه، عن رأيها بصراحة كاملة في بعض المواضيع المثيرة للجدل مثل المساكنة والانجاب بدون زواج وذلك خلاء لقاء تلفزيوني مع مع الإعلامي علي ياسين على قناة الجديد.

وأكدت أنجيلا بشارة أنها مواطنة لبنانية ولدت في واشنطن، حيث بقيت لعمر العشر سنوات، من ثم عادت الى لبنان وأكملت دراستها وصولا للجامعة والزواج بعد تخرجها في سن الـ24.

وأضافت انجيلا أنها لا تنزعج أبدا لإلصاق صفة “طليقة وائل كفوري” باسمها، لأن هذه هي الحقيقة، ولكن ذلك لا يمكن أن يلغي شخصيتها وتواجدها في الحياة. ولفتت إلى أنها ليست ضد فكرة المساكنة قبل الزواج، شرط أن تكون بين فترة الخطوبة والزواج، كاشفة أنها عاشت هذه المرحلة لمدة سنة.

وتابعت أنجيلا بشارة:”كتير صعب العيش مع شخص مشهور، وما من حب من دون غيرة، لذلك كنا كلينا نغار على بعضنا البعض. الزواج هو أسمى مؤسسة في الحياة، والتي يعتبر ثمرتها الأولاد والاستمرارية والشراكة بينهما ولكن عندما يلغي واحد منهما الطرف الثاني عندها يبطل الزواج والشراكة”.

وأشارت إلى أنها تستمد قوتها من ابنتيها ميشال وميلانا، وهما محور حياتها، وهي تضحي كل ثانية لأجلهما، وستبقى تقدم التضحيات إكراما لهما، لافتة إلى أنها تنسى تعبها في كل مرة تسمع منهما:” أنت أفضل أم في هذه الحياة”.