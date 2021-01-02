أحدثت طليقة النجم اللبناني وائل كفوري أنجيلا بشارة ضجة واسعة بسبب منشور لها عبر خاصية القصص (ستوري) في حسابها الخاص على موقع “إنستغرام”، حيث سألت: “وقتا (عندما) إنسان ما بيعطي نفقة لعيلتو، مين بيكون عم بقاصص يا ترى؟ الاولاد أو الزوجة السابقة”.

وكانت انجيلا توجهت إلى ابنتيها ميشيل وميلانا برسالة كشفت فيها أنها لن تمضي معهما أعياد نهاية العام. وكتبت: “هذا العيد مخلتف، إنه العيد الأول الذي سأمضيه من دونكما، يا ملاكي الصغيرين”.

وأضافت: “في هذا العيد لن تكتمل فرحتي. سأشتاق إلى ابتسامتيكما الجميلتين، إلى احتضانكما وتقبيلكما، سأشتاق إلى ضحكاتكما. هذا العيد لا طعم له من دونكما”، علماً أنها أرفقت الرسالة بصورة ظهرت فيها إحدى الابنتين وقد كبُرت وأصبحت في سنّ أقرب إلى المراهقة.

يُذكر ان شائعات الطلاق لاحقت الثنائي كفوري وبشارة كثيراً قبل أن يعلنا انفصالهما الرسمي بعد 7 سنوات من الارتباط.