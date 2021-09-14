عبرت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، عن غضبها بسبب تداول اعادة بعض الاعلاميين الحديث عن حملها وتوقيته.

ونشرت بشارة عبر الستوري الخاص بها على إنستغرام، تعليقا جاء فيه: “يا جماعة كيف بتفهموا ؟ بدكن مشاهدات وسكوبات فهمنا بس ما خلصنا بقا؟”.

وتابعت أنجيلا بشارة: “من المقرف ترك مشاكل البلد والاهتمام بقضية: “كيف ومتى حملت”؟ وهل كان الحمل قبل أو بعد الزواج؟. مستطردة بالقول: “حلوا عني بقا شو بالكم فاضي”.

واسترسلت طليقة وائل كفوري بتعليقاتها ليظهر أنها كانت تتوجه بكلامها إلى الإعلامية نسرين ظواهرة، إذ قالت لها: “عندما بحثت عن اسمك على غوغل فهمت أي نوع من الأشخاص أنت. وأرفقت كلماتها بهشتاغ مريضة وبصورة عن الأخبار المتداولة عن اتهامها بالاساءة لعاملتها الأجنبية”.

كما استشهدت أنجيلا بشارة بتغريدة سابقة للفنانة هيفاء وهبي كانت قد هاجمت بها نسرين ظواهرة، معتبرة أنها أحسنت التعبير بقولها: “انت وبرنامجك و”بكلتك” بتسوا سرمايتي. بلا اصل، فاشلة وخاينة”.

وكانت الإعلامية نسرين ظواهرة قد أشارت في تصريح لها ضمن برنامجها ” فلفل”، إلى أنه من المسيء تداول الخبر الذي يتحدث عن حمل طليقة الفنان وائل كفوري أنجيلا بطفلتها الأولى ميشال قبل الزواج، ووصفت تداول هذا الخبر بـ”المقرف ويفتقد إلى كل المعايير الأخلاقية والمهنية”.

غير ان نسرين ظواهرة لمحت الى احتمال أن تكون أنجيلا بشارة نفسها قد عمدت للترويج لهذا الخبر، معتبرة أنه ليس كل الأسلحة مسموحة بين شخصين انفصلا بخاصة إذا كان لديهم أولاد مستطردة بالقول: “بناتهم حرام مش ذنبهم”.