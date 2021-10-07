أعلن الممثل اللبناني ​طوني عيسى​ عن خبر سعيد لمحبيه وهو حمل زوجته ​أمونة عيد​ وذلك عبر صورة رومانسية نشرها عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر طوني عيسى في الصورة وهو جائم على ركبته مرتدياً بدلة رسمية وهو يقبل بطن زوجته التي ارتدت عباءة طويلة ملونة ومطبعة بالزهور.

وعلق طوني عيسى على الصورة كاتبا :”السجود فقط للخالق والخلق ونحن ننتظر أجمل مخلوقة..شكرا ربّي على نعمك الكتيرة”.

وقد تلقى طوني عيسى التهنئة من العديد من زملائه نذكر منهم : الممثلة اللبنانية ​رولا شامية​ وكذلك ​إيميه صياح​ التي كتبت :يي مبروك بالسلامة يا رب”. الممثل السوري ​قصي خولي​ كتب منهنئاً :”إن شاء الله بتفرحوا فيها بيناتكن”.