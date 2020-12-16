كشف الفنان التونسي “ظافر العابدين” عن تفاصيل دوره مع النجم “أحمد السقا” في “فيلم العنكبوت” المنتظر طرحه بدور العرض السينمائي قريباً. وقال ظافر في تصريحات صحفية أنه جاء إلي مصر خلال الفترة الحالية لاستكمال تصوير أعماله الفنية التي توقفت بسبب جائحة كورونا، وقال أنه ينتظر بفارغ الصبر طرح فيلم العنكبوت الذي قال عنه انه قصة مختلفة وأحداثه جديدة تماما علي السينما المصرية .

وأضاف العابدين متحدثاً عن أحداث الفيلم حيث كشف أنها تدور حول مطاردات رجال الأمن للعصابات ويجسد أحمد السقا شخصية شخص مشهور في مصر ويكتب عنه الصحف والمواقع دائما ويظل الجميع يبحث طوال الفيلم عن الشخص العنكبوت الذي يخفي وجهه طوال احداث العمل،

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذي يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

وتحدث العابدين عن كواليس العمل وقال أنه لم يكن يتعامل مع الفنان أحمد السقا من قبل ولكنه وجد به انسان جيد للغاية وصديق لكل من حوله كما انه فنان من طارز نادر وفكرة تقديمه لكل المشاهد بنفسه تضيف لأعمال الكثير من النجاح، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

“فيلم العنكبوت”، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.