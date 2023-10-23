“تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من زفاف الفنانة عفاف شعيب من المنتج الراحل رياض العريان، وهو والد المخرج طارق العريان طليق الفنانة أصالة نصري وجد أولادها آدم وعلي.”

زواج عفاف شعيب من والد طارق العريان

تحدثت الفنانة المصرية عفاف شعيب، عن زوجها الراحل رياض العريان، (والد المخرج طارق العريان، زوج المطربة أصالة)، والأسباب التي دفعتها للإنفصال عنه، وفارق السن بينهما في ذلك الوقت

علاقة عفاف شعيب والمنتج رياض العريان

عفاف شعيب، قالت خلال لقائها في برنامج “تحيا الستات”، مع الإعلامية راغدة شلهوب، والمذاع عبر فضائية “النهار”، الزوج يكون سند لكن عندما تكبر المرأة تبدأ الغيرة بين الزوجين، منك وعليكي، حتى لو كان الزوج في مكانة كبيرة.

وأضافت، أن أكثر الأشياء التي كانت تثير غضب زوجها رياض العريان، هو لقائها مع المعجبين أو طريقة استقبالها عند سفرها للخارج، وكانت ترد عليه بأن هؤلاء جمهورها وأنه كان يشجعها في البداية.

وأكدت أنها طلبت الطلاق بعدما رأت أشياء كثيرة رفضت ذكرها خلال الحلقة.

عفاف شعيب قالت: “الزواج يكون عقد إما أن يستمر أو ينتهي وهناك ناس تتحمل وناس لا وكان هناك أشياء كثيرة لم تجعلني اتحمل كالغيرة وغيرها وحاولت إرضائه ولكن لم ينجح الأمر”.

كما وصفت زوجها الراحل بانه كان إنسان جيد جدًا ولكن شيطان الإنس والجن، عندما بدأ اسمي يظهر من غيره وبدأ يسمع لهم انهارت علاقتنا، وبعد الانفصال حاول العودة كثيرًا ولكن لم أوافق على ذلك،

وأوضحت أنها وافقت على الزواج به في بداية الأمر، بعد إلحاح حسين كامل المخرج، خلال مشاركتها في “أفواه وأرانب”، وكانت وقتها فنانة جديدة ولكن بدا اسمها يعرف، وكان وقتها رياض العريان قد توفيت زوجته وكان جدع جدًا وكريم وكان حاميني، مشيرة إلى أن فارق السن بينهما كان 17 عامًا.

آخر أعمال عفاف شعيب

يذكر أن آخر أعمال الفنانة المصرية عفاف شعيب، مسلسل “ختم النمر”، بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، عفاف شعيب، إسلام جمال، إخراج وتأليف أحمد سمير فرج.

مسلسل بيت السيدة

ومن المقرر أن تخوض الفنانة عفاف شعيب، الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل جديد بعنوان «بيت السيدة»، تدور أحداثه حول ذكريات وروحانيات شهر رمضان من خلال شخصية الفنان حسن يوسف، الذي يعود للقاهرة بعد إقامته في الخارج لسنوات طويلة لقضاء شهر رمضان في منزله القديم بمنطقة السيدة زينب في القاهرة.

المسلسل بطولة حسن يوسف وعفاف شعيب، وأحمد سلامة، وفتوح أحمد، وميار الببلاوي، وإيمي طلعت زكريا، وياسمين جمال، وعبد الرحيم حسن، وياسر علي ماهر وآخرين، والعمل من تأليف أحمد سلامة، وإخراج سامر خضر.

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