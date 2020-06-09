نشرت الفنانة ” منى إش إش ” طليقة الفنان ” ماجد المصري ” وأم أولاده مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” كشفت من خلاله عن ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليها .

وهو الأمر الذي دفعها إلى التوجه لإجراء التحاليل والأشعة المطلوبة للتأكد من حقيقة إصابتها بالفيروس أم لا .

وظهرت منى إش إش في مقطع الفيديو وهي ترتدي قناعا وكمامة وقالت : ” رايحة أعمل أشعة مقطعية على صدري وتحليل عشان أنا عندي ضيق تنفس وكحة مبطونة ” .

وتابعت : ” كلمت 105 قالولي تعالي اعملي الأشعة والتحليل وبكرا احتمال أعمل المسحة إن شاء الله ” .

وكتبت منى إش إش في تعليقها على الفيديو : ” عشمي في ربنا كبير قادر يا كريم وخير إن شاء الله ” .