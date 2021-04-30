شهدت الحلقة “16” من مسلسل “موسى” ظهور جديد لشبيه الفنان الراحل إسماعيل ياسين، والذي أثار ظهوره الجدل قبل أيام، وذلك لتهدئة الجمهور الغاضب من المشهد الذي اعتبروه إهانة للنجم الراحل. وبسبب ظهور الفنان إسماعيل ياسين بشكل غير لائق.

وحاول صناع العمل تهدئة الجو العام من خلال عرض مشهد جديد للفنان في الحلقة الـ16 لتوضح أن الشخصية التي ظهرت ما هي إلا منتحل يستغل اسم الكوميديان وهيئته في النصب.

وكان تم تصوير هذا المشهد الذي عرض ضمن أحداث الحلقة السادسة عشر حديثاً وذلك بعد الهجوم الذي شن ضدهم على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامهم بالإساءة إلى أسطورة في التمثيل مثل إسماعيل ياسين.

وبالفعل تم الاتفاق مع الفنان الشاب على تصوير مشهد آخر على الرغم من انتهاء مشهده الأساسي والأخير الذي عرض في الحلقة الثانية عشر، وذلك ليعتذر صناع العمل عن الإساءة التي حدثت وامتصاص غضب الجمهور.

وبدأ المشهد بتجمع أهالي المنطقة حول “أبوليلة”، الذي اتهموه بأنه يقلد إسماعيل ياسين من أجل النصب عليهم، مستغلا الشبه مع الفنان للحصول على بضائع من المحال التجارية دون أن يدفع ثمنها، كما حاول أن يفعلها مع “موسى” في المشهد الماضي.

ودخل محمد رمضان “موسى”، في المشهد في محاولة لإنقاذ شبيه إسماعيل ياسين من الضرب، ولكن الأهالي رفضوا وأصروا على تسليمه للشرطة، ووافق “موسى”، على ذلك بعدما تأكد من أنه نصاب.

وأراد محمد رمضان أن يوصل رسالة إلى جمهوره مفادها أن الشخصية التي يجسدها في المسلسل لم تكن تعلم من هو الفنان الكوميدي إسماعيل ياسين، لعدم معرفته بالسينما، لينفي بذلك الاتهامات التي وجهت له بالإساءة للفنان الراحل.

منوعاتGMT 09:25 29.04.2021انسخ الرابط110تابعنا عبر

حاول الفنان المصري، محمد رمضان، الدفاع عن نفسه تجاه موجة النقد الواسعة التي تعرض لها، بسبب مشهد الإساءة للفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين، من خلال أحد مشاهد مسلسله “موسى”، الذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2021.

ونشر رمضان، عبر صفحته على “فيسبوك”، مقطع فيديو يتضمن أحد مشاهد مسلسله، يظهر القبض على الممثل عبدالرحمن أبوليلة، الذي قام بدور إسماعيل ياسين، في المشهد الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في تقديم أسرة الفنان الراحل شكوى ضد محمد رمضان لنقابة المهن التمثيلية.

وبدأ المشهد بتجمع أهالي المنطقة حول “أبوليلة”، الذي اتهموه بأنه يقلد إسماعيل ياسين من أجل النصب عليهم، مستغلا الشبه مع الفنان للحصول على بضائع من المحال التجارية دون أن يدفع ثمنها، كما حاول أن يفعلها مع “موسى” في المشهد الماضي.

ودخل محمد رمضان “موسى”، في المشهد في محاولة لإنقاذ شبيه إسماعيل ياسين من الضرب، ولكن الأهالي رفضوا وأصروا على تسليمه للشرطة، ووافق “موسى”، على ذلك بعدما تأكد من أنه نصاب.

وأراد محمد رمضان أن يوصل رسالة إلى جمهوره مفادها أن الشخصية التي يجسدها في المسلسل لم تكن تعلم من هو الفنان الكوميدي إسماعيل ياسين، لعدم معرفته بالسينما، لينفي بذلك الاتهامات التي وجهت له بالإساءة للفنان الراحل.

وأثار مسلسل “موسى” وبطله الفنان المصري محمد رمضان، ضجة كبيرة، بعد بث حلقة السبت، التي تضمن أحد مشاهدها ظهور الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين.