أعاد روّاد مواقع التواصل تداول صورة أحمد العوضي مع خطيبته السابقة خلال الساعات الماضية “رنا الرشيدي” هي خطيبة النجم أحمد العوضي السابقة والتي انتشرت في كثير من مواقع التواصل، وبدت رنا الرشيدي في غاية الأناقة والجمال فيما علّق البعض قائلا: أجمل من ياسمين عبد العزيز.

وكان أحمد العوضي قد احتفل بخطوبته على رنا رشيدي، في العام 2017 وأقام حفل بسيط بحضور الأهل والأصدقاء فقط، ثم أعلن أحمد العوضي عن انفصاله عنها بعد نحو عامين دون إبداء الأسباب وأن علاقته بالفنانة ياسمين عبد العزيز بدأت كصداقة أثناء تصويرهم “مسلسل لآخر نفس” وانتهت بإعلان الزواج بطريقة غير تقليدية على السوشيال ميديا في مايو 2020.

وكان ذلك خلال إستضافته ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية “منى الشاذلي” ويعرض على قناة CBC وقال خلال اللقاء أن رنا رشيدي، وهي فتاة من خارج الوسط الفني تم إعلان خطبته وأثنى أحمد العوضي على أخلاقها قائلاً: “كنت خاطب واحدة لو قعدت أقول عملت إيه عشانى من هنا لسنين قدام مش هيكفى فهي وأهلها يفضلوا دايمًا على رأسي.

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هذا وقد علّق الفنان أحمد العوضي على شائعات انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تم تداولها في الفترة الماضية، قائلًا: «متعودين على الإشاعات دي وبتطلع كل يوم أننا انفصلنا وفي مشاكل».

وأضاف أحمد العوضي، خلال مداخلة هاتفية في «برنامج كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «ON»، مساء السبت: «موضوع السفر وليه مسافرتش معاها الفكرة أن سويسرا كانت بتتطلب الحصول على الجرعتين من لقاح كورونا وياسمين كانت متطعمة وحاصلة على الجرعتين وأنا كنت حصلت على جرعة والثانية كان موعدها 22 أغسطس، هتبقى أنانية مني لو قولتلها استني أخد الجرعة الثانية وجاي معاكي».

وتابع: «أحنا مكناش في موقف الناس هتقول ايه والناس مش هتقول ايه كلنا كنا بنتكاتف عشان ننقذ مراتي وأنها تعدي من المحنة، أخدت اللقاح يوم 22 أغسطس ويـــوم 25 كنت عندها».

وأكمل العوضي: «الحمدلله ياسمين تعافت تمامًا ومجرد يومين نقاهة وهنرجع مصر»، موجهًا رسالة لزوجته ياسمين عبدالعزيز على الهواء: «وحش الكون راجع وإن شاء الله هتبقى أحسن من الأول وترجع لشغلها».

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