انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور لزوجة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الأولى وابنيه الشابين يوسف وعمر لأول مرة، ليتم تداولها على نطاق واسع وسط تعليقات وتفاعل كبير من قبل الجمهور الذين يتعرفون عليهم لأول مرة.

ظهر أحمد أبو هشيمة وابنيه الشابين عمر ويوسف في الصورة المتداولة، خلال حضورهما إحدى المناسبات، فظهروا بكامل أناقتهم من خلال ارتداء بدلات كلاسيكية من اللون الأسود.

وكان عمر الابن الأكبر لأحمد أبو هشيمة تم تداول فيديو قديم له يعود لعام 2018، كشف فيه أنه لاعب في النادي الأهلي ويحلم أن يواصل مشواره في هذا المجال، مؤكداً على أن والده لم يساعده في الأمر، فكرة القدم تعتمد على الموهبة وليست الوساطة.

وكان أبو هشيمة، 45 عاما، قد تزوج ثلاث مرات، وقد صرح في مقابلة إعلامية مع الإعلامي المصري يوسف الحسيني، أن تزوج في عمر الثانية والعشرين بناءً على نصيحة مقربين، حتى يستقر ويركز في حياته العملية.

تزوج أبو هشيمة للمرة الأولى من زميلته في الجامعة، وأنجب عمر عام 2000، أي أنه يبلغ الآن 20 عامًا ويلعب ضمن فريق ناشئين النادي الأهلي، وهو صاحب المقطع المتداول، بالإضافة إلى ابن آخر يُدعى يوسف.

الزواج الثاني لأبو هشيمة كان من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تزوجا عام 2009 في حفل زفاف أسطوري، لكنهما انفصلا عام 2012، ولم يرزقا بالأطفال.

لزواج الثالث والحالي لأبو هشيمة من الفنانة المصرية ياسمين صبري، حيث عقد قرانهما في السابع عشر من أبريل، على أن يكون الزفاف بعد عيد الفطر المبارك، حتى تطمئن صبري على نجاح مسلسلها فرصة تانية الذي يعرض حاليًا في موسم رمضان 2020.