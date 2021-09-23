فاجأت ابنة الفنان منذر رياحنة والدها خلال مقابلة أجراها معه برنامج ET بالعربي ودخلت الكادر، ليجلسها ويسألها البرنامج عن أعمال والدها المفضلة.

وعبرت “أماليا” ابنة الفنان الأردنى منذر رياحنة عن إعجابها بأعمال والدها التي تعرض على شاشة التليفزيون، ومنها مسلسلات “الاجتياح”، “خطوط حمراء”، و”البيت الكبير”.

كما أعرب منذر رياحنة عن سعادته بالنجاح الذي حققه “فيلم ماكو” خلال الأيام الأولى بعد طرحه في السينما بتاريخ 1 سبتمبر، وكشف عن بعض صعوبات التصوير.

لا يفوتك مشاهدة – شاهدوا.. ممثلة مصرية تصدم الجمهور بزواجها من منذر رياحنة

وقال رياحنة: “في مــاكـو مكناش متوقعين هذه الصـعوبـة، لإن إحنا رحنا صورنـا في موسم شتوي خطير جدًا، حتى في عندنا في الكواليس مركب ينقلب ورانا، حتى الأمن في الدولة حكى إنتو المسؤولين عن أرواحكم مليش أي علاقة.”

وتمكن ” فيلم ماكو” من تصــدر إيرادات شبــاك التــذاكر على مدى 4 أيام متوالية بعد طرحه، ويشارك منذر رياحنة في بطولته مع نيكولا معوض، بسمة، ناهد السباعي، ومن تركيا مراد يلدريم، والفيلم من إخراج محمد هشام الرشيدي.

هذا ويشارك منذر رياحنه مجموعه من فنانين مصر والوطن العربي في”مسلسل الثمانية” لرئيس هيئة الترفيه بالسعوديه المستشار تركي آل الشيخ في أولى عمل يقوم بتأليفه.. و المقرر عرضه على منصات الكترونيه و تحديدا منصة “شاهد VIP” فور الانتهاء من تصويره الثمانية بطولة: خالد الصاوي .. منذر رياحنه .. اسر ياسين .. غادة عادل ..جمايكا .. محمود البزاوي .. ريم مصطفى، يُذكر أنه من إنتاج مجموعة MBC، وإخراج أحمد مدحت

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “