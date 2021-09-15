دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن الأضـــواء، ومن بين هؤلاء النجمة المصـرية روجينا التي ظهرت مؤخرًا إبنتها الكبري “مايا” التي لا يعرفها الجمهور.

حيث احتفت النجمة المصرية بحصولها على تكريم خاص في حفل “دير جيست” الذي أقيم مساء السبت في القاهرة، كأفضل ممثلة عن دورها في ” مسلسل بنت السلطان “، الذي شاركت به في الموسم الرمضانى 2021 الماضي، واللافت كان ظهور إبنتها المفاجئ لتدعم والدتها خلال تكريمها. واستطاعت “مايا” أن تلفت الانظار بجمالها وبشبها الكبير بوالدتها.

ونشرت صورها مع إبنتها خلال حفل التكريم عبر حسابها على «إنستجرام»، وعَلّقت على الصور قائلة: “الحمد والشكر لله.. أغلى جائزة من دير جيست على دوري في مسلسل بنت السلطان”، مضيفة: “شكراً للجمهور.. شكراً لكل صناع مسلسل بنت السلطان.. شكراً لكل زملائي في المسلسل اللي غمروني بحبهم”.

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من ناحية أخري، أثارت الممثلة المصرية ​روجـينــــا​ الكثير من الجدل، وتصدر اسمها محرك البحث “جوجل”، بعد مشاركتها الفنان اللبناني ​راغب علامة​ في رقصة على المسرح خلال حفل غنائي خاص في القاهرة على أنغام أغنية “اسمي حبيبك”.

فقد تعرضت زوجة نقيب المهن التمثيلية د/ أشرف زكي، يوم الأحد، لهجوم حاد على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب رقصهــا الذي وصفه البعض بالجريء مقارنة بما اعتادت عليـــه في السابق، فضلاً عن ارتدائها فستانا قصيرا، حسب وصفهم.

كما أشار بعض رواد مواقع التواصل إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها روجينــــا بهذه الصورة، متسائلين عن موقف زوجها الفنان أشرف زكي، فيما اعتبر البعض الآخر أنها حرية شخصية ويحق لها ذلك.

جدير بالذكر أن آخر اعمال روجينا هو مسلسل «بنت السلطان» أول بطولة مطلقة بالنسبة لها والذي عرض بموسم رمضان 2021 الماضي بمشاركة عدد كبير من النجوم، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

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