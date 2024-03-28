عرضت الشاشات العربية الحلقة الـ17 من مسلسل الكوميديا العائلي “الكبير أوي 8” في موسمه الثامن.

وحلّت الفنانة الشابة الكوميديانة دنيا سامي ضيفة بالحلقة وظهرت في شخصية تُدعى فروحة بنت عمة مربوحة زوجة الكبير أوي، وظلت فروحة تقنع مربوحة بأنه يجب عليها أن تحمل وتنجب ولدا من أجل الكبير، حتى لا يخونها وتضمن بقاءه في عصمته، ولا يفكر في طلاقها، ولكن مربوحة تقنعها بأن الكبير يحبها ولا يفكر بهذا الأسلوب، وأنها لا تثق في كلامها أبدا ولن تنفذه.

ظهور مميز للزعيم في الكبير أوي 8

وفى مشهد مميز ظهرت أسرة الكبير “نفادي ومربوحة والعترة” وهى تُشاهد مسرحية من المسرحيات الكلاسيكية للفنان الكبير عادل إمام، في إشارة غير مباشرة من فريق العمل للاحتفال بالزعيم الذي أعلن في وقت سابق الاعتزال.

الكبير أوي ٨ | علاقة طردية بين طلاق مربوحة و وجود فروحة في دوار الكبير 😂😂

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يُذكر أن الزعيم منح أحمد مكي فرصه الظهور في فيلم مرجان أحمد مرجان، وهو الذي شهد انطلاقة كبرى له بعد ذلك، وفتح له آفاقًا واسعة في السينما والدراما، وجاءت لقطة الحلقة 17 من المسلسل باعتبارها “ردا للجميل” من مكي للزعيم.

أزياء شخصيات مسلسل الكبير أوي 8

في السياق ذاته.. تنوعت أزياء شخصيات مسلسل الكبير أوي 8 في حفلة الهالوين، مما أضفى على الحلقة طابعًا كوميديًا فريدًا، فقد ظهر هجرس “محمد سلام” مرتديًا القناع الأخضر الشهير لشخصية “الماسك” من فيلم “The Mask” للنجم جيم كاري. بينما تنكرت العترة بزي “شلبي” من مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، واختارت شقيقة زي “كرة البعبع” مستوحى من فيلم “Monsters, Inc.”.أما الكبير “أحمد مكي” فقد اختار زيًا مميزًا لشخصية “نابليون بونابرت”.

وانتهت أسرة مسلسل الكوميديا الرمضاني الكبير أوي قبل يومين من تصوير مشاهد الموسم الثامن الذي يُعرض حاليا عبر مختلف الشاشات والمنصات العربية.

مواعيد عرض الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 يُعرض يوميًا

على On الساعة 6:05 مساءً والإعادة الساعة 3:00 صباحًا

و3:00 مساءً.. كما يعرض على ON Drama الساعة 10:30 مساءً والإعادة الساعة 7:30 صباحًا

و1:30 مساءً.

كيف يقضي عادل إمام يومه بعيدًا عن المنافسة في موسم رمضان؟

من ناحية أخرى، كشف أحد المُقربين من الفنان عادل إمام تفاصيل شكل حياة الفنان بعد عدم مشاركته في أعمال بالموسم الرمضاني الجاري 2024، وتفضيله قضاء الموسم مع عائلته.

وكتب يحيى حسني، وهو أحد مستخدمين السوشيال ميديا، المُحب للسينما، والذي يتواصل دائمًا بالزعيم عادل إمام، في منشور عبر حسابه بـ«فيسبوك»: «مكالمة حلوة وسعيدة عليا جدا والله.. علشان أسأل على صحة وأخبار الأستاذ عادل إمام».

وتابع يحيى: «الحمد لله هو بخير وعال العال.. موجود وسط العائلة.. بيقضي رمضان ومعلق الزينة في البيت.. بيتسحر ويصوم ويصلي آخر انبساط وسعادة.. بيتفرج على التليفزيون وبيشوف المسلسلات ومتابع.. وحاجة كمان أخيرة بيسلم على كل الناس.. المكالمة كانت مع صديق حميم وعزيز جدًا.. ومن أقرب الأقربين للأستاذ عادل إمام».

آخر مشاركات عادل إمام في المنافسة الرمضانية

غاب الزعيم عادل إمام عن المشاركة في الموسم الرمضاني منذ 2020، وكان آخر أعماله هو مسلسل «فلانتينو»، الذي شارك فيه بجانب عدد من الفنانين، منهم دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، هدى المفتي، سليمان عيد، وغيرهم من الفنانين، والعمل كان من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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