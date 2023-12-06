نشرت الكاتبة إنجي علاء عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور أثناء سفرها في المملكه العربية السعودية.

إنجي آلاء تؤدي العمرة

ظهرت إنجي علاء وهي أمام الكعبة وعلقت قائلة “الحمد لله يا رب إنك دعتني في الوقت ده بالذات.. الحمد لله يا رب إنك دايما المنقذ الرحمن الرحيم.. فاللهم اكتب لي كل الخير في اللي جاي واحفظني من كل شر واجعلها اللهم عمرة خالصة لوجهك الكريم وتقبلها مني يا رب العالمين”.

وأضافت طليقة الفنان يوسف الشريف: اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.

انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

كان يوسف الشريف قد أعلن عبر حسابه على منصة “إكس” انفصاله رسميًا عن إنجي علاء حيث كتب : “قددر الله وما شاء فعل، يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وإنجى علاء أنه قد تم الانفصال الرسمى بيننا، مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل، تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التى جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا”.

قدّر الله وماشاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف و انجي علاء انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير….أشهد… — Youssef el sherif (@ElSherif) November 28, 2023

وأضاف “دعواتكم ربنا يكتبلنا اللى فيه الخير.. أشهد الله يا إنجى أننى طوال فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير، وربنا يوفقك فى اللى جاى.. الحمد لله على كل شىء”.

ونشرت إنجي علاء بيانًا مماثلًا بنفس النص أكدت خلاله على تقديرها ليوسف الشريف بعد وقوع الطلاق رسميًا بينهما.

قصة حب يوسف الشريف وإنجي علاء من الزواج إلى الطلاق

بدأت علاقة يوسف الشريف وإنجي علاء بعد عرض فيلم “هي فوضى”، كانت تعمل إنجي علاء صحفية وذهبت لإجراء حوار معه وعندما التقى بها شعر أنها صغيرة في السن وسألها “في حد تاني جاي يعمل الحوار”.

بعدها بعام التقيا بالصدفة بسبب أصدقاء مشتركين وبدأ يتحدث معها أكثر، وفي هذه المقابلة طلبها للزواج.

وخلال لقاءات تلفزيونية قال يوسف الشريف عن هذا اللقاء : “في اليوم دا هي خدت فرصة أنها تتكلم عن نفسها وحبيتها على طول”.

أما إنجي علاء قالت عن هذا اللقاء: “من تاني مقابلة أتكلم معايا كلمتين وقالي عايز أتجوزك، كنت قلقانة لأنه ممثل والموضوع غريب بالنسبة لأهلي والدي سأل عنه ولقاه محترم”.

وكان يوسف الشريف وإنجي علاء قد تزوجا في 2009 ورزقا بثلاثة أطفال، وتعاونا فنيًا في أكثر من عمل، آخرها مسلسل «كوفيد 25» في رمضان 2021.

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