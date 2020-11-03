استقبلت جمعية أبناء فناني مصر بمقرها السيدة “نيفين محمود الناقوري”، إبنة الفنانة القديرة “سهير البابلي” وحفيدتها، لإستلام استمارة عضوية لتوقيع الفنانة سهير البابلي عليها وانضمامها للجمعية، بحضور المستشار ماضي توفيق الدقن، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإيمان محمد شوقي، سكرتير عام الجمعية.

ونشرت الصفحة الرسمية لجمعية “أبناء فناني مصر” على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مجموعة من الصور شهدت ظهور السيدة “نيفين” بصبحة إبنتها “سهير” والمستشار ماضي توفيق الدقي، رئيس مجلس الجمعية، وإيمان محمد شوقي، سكرتير عام الجمعية، ولفتت نيفين الأنظار بشبها الكبير لوالدتها الفنانة سهير البابلي فيما أعتبرها الكثيرين “صورة طبق الأصل” منها .

أحدث ظهور لـ “نيفين الناقوري” إبنة سهير البابلي

يُشار إلي أن الفنانة سهير البابلي تزوجت 5 مرات أولهم من رجل الأعمال محمود الناقوري، وهى الزيجة التي أسفرت عن إبنتها الوحيدة “نيفين”، ولكنهما انفصلا بسبب حب سهير للفن، ثم تزوجت مرة ثانية من الملحن منير مراد الذى ترك اليهودية وأشهر إسلامه من أجل حبه الشديد وتعلقه بها، ولكن الغيرة دبت بينهما ليقررا الانفصال دون أن تنجب منه، وبعد الانفصال تزوجت من الجواهرجى أشرف السرجانى، وبعد وفاته تزوجت من رجل الأعمال محمود غنيم، ثم كانت زيجتها الأخيرة من الفنان أحمد خليل الذى انفصل عنها بسبب غيرته الشديدة عليها.

الجمهور يقارن بين شكل إبنة سهير البابلي بوالدتها

نفين الناقوري ضيفة علي برنامج العاشرة مساءاً

يُذكر أن سهير البابلي، من مواليد مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وبدت عليها الموهبة في سن مبكرة؛ فالتحقت بمعهد “الفنون المسرحية والموسيقى” في الوقت ذاته، ما جعلها تواجه ضغوطا عائلية كبيرة. وعملت سهير في المسرح، وقدمت مسرحية “شمشون وجليلة، وسليمان الحلبي، ومدرسة المشاغبين، ونرجس، وريا وسكينة، وعلى الرصيف، ونص أنا ونص أنت، والدخول بالملابس الرسمية، وعطية الإرهابية”. كما حققت الفنانة سهير البابلي نجاحا جماهيرياً كبيراً في مسلسل “بكيزة وزغلول”، لتلمع بعدها في مجال الدراما التليفزيونية.

وكشفت الفنانة سهير البابلي أن سبب ارتدائها الحجاب عام 1992 كان لسببين، الأول أن الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي كان صاحب الفضل في ذلك، وأنه لم يقل لها نصا اتركى الفن أو اعتزلى، ولكنه شجعها على اختيار وتنقية أدوارها، أما السبب الثاني فقالت إنها خجلت كون ابنتها ارتدت الحجاب وهي في سن صغيرة، بينما هي كانت مهتمة بالفن، وهو ما دفعها للخوف.