ارتبط الفنان شريف منير، بزوجتين الأولى أم ابنتها أسما شريف منير ونجله فؤاد، والثانية من الفنانة المعتزلة «لورا»، وهي على الديانــــة المسيحــــية ولكن كان موقفًـــا مؤثـــرًا مع زوجته الأولى.

لورا، كانت صديقة زوجة شريف منير الأولى وخدمتـــها خلال فترة مرضـــهــا، وقدمت لورا 5 أعمال سينمـــائية ودراميـــة في 4 أعوام فقط، بنهـــاية القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة.

وشاركت في فيلم “البطل” مع الفنان أحمد زكي، كما شاركت في فيديو كليب أغنية “هنحب أيامنا”، مع الفنان مصطفى قمر، إلا أنها تركـ ــت كل ذلك في مقابل الزوج الذي أحبته واعتـ ـــزلت من أجله وأولاد زوجته الأولى وأولادها منه.

لورا، من مواليد 1 من يناير عام 1972، وعملت كمـ ـــوديل للإعلانـــ ـات قبل أن تتجه إلى الفن، دخلت الفن بالصدفة، على يد الفنان والمخرج طارق التلمساني الذي كان مدير تصوير أحد الإعلانـــات التي تُصورها، فوجد وجهها وأداءها ملائما للتمثيل.

وقدمها للمنتج والفنان الراحل سامي العدل، والذي بدوره قدمها لتكون أحد أبطال فيلم “البطل”، مع أحمد زكي، ومصطفى قمر، ومحمد هنيدي، عام 1998 م، وقدمت عدة أعمال منها “أرض الخـــوف، سوق المتعـــة، لو كان ده حلم»، ومسلسل وحيد هو “الرجل الآخــر”، عام 1999.

وقال عنها شريف منيــر: “إنها كانت تخدُم زوجته الأولى أثناء مرضها بـ”سرطان القولون”، والذي تسبب في وفاتها، وأُقدر لها هذا الموقف بشدة، وأولادي من زوجتي الراحلة بيحبوا لورا جدًا”.

وأضاف، أنه لم يُطـــالب “لورا” بالاعتــــزال، ولكنه اشتـــرط عليها مراعـــاة بيتها وأن لا يعــود إلى المنزل ويكون غير منظـــمًا، وعندما وجدته متمسكًا بذلك قررت الاعتزال.

زوجة شريف منير تنشر فيديو يكشف خسائر حريق منزلها :

من ناحية أخري، كشفت الفنانة المعتزلة “لورا” زوجة الفنان شريف منير، عن فيديو لحريق منزلها، يكشف مدى الخسائر التي تعرضوا لها نتيجة الحريق الذي وصلت مدته لـ “87 ثانية”.

ونشرت لورا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “إمبارح كان يوم وحش أوي.. ربنا قدر ولطف وجت على قد كدة.. بحمد ربنا إن محدش حصله حاجة، وبحمد ربنا إن كان عندي جيران ماسابونيش لحظة.. بحمد ربنا على كل حال”.

وكان الفنان شريف منير، قد كشف في وقت سابق عن نشوب حريق بإحدى غرف منزله في المقطم، وذلك في ظل عدم تواجده بالمنزل لانشغاله بتصوير “مسلسل إجازة مفتوحة“.

وشارك منير، الجمهور صور تظهر الحريق عبر حسابه بموقع “انستجرام”، وكتب: “الحمدلله .. قدّر ولطف، سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضة عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمد لله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق”.

وتابع: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي اللي كانوا لوحدهم في البيت.. لإني بصور من ٧ صباحاً وده حصل وأنا مش موجود”.

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