تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين، صورة للفنان أحمد السقا كان قد نشرها في وقتٍ سابق علي أحد حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، وشهدت تلك الصورة ظهور نادر لإبنته “نادية”، وسرعان ما انتشرت الصورة على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا ولاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

يُذكر أن الفنان المصري “أحمد السقا” متزوج من الإعلامية “مها الصغير” عام 1999 وأنجب منها ولدين وفتاة، هم حمزة وياسين ونادية، واتجهت زوجته للعمل فى مجال تقديم البرامج عام 2019 من خلال برنامج its show time على قناة ” cbc”.

نادية أحمد السقا مع والدها في ظهور نادر

في سياقٍ آخر، شارك النجم أحمد السقا جمهوره بصورة تجمعها بالنجم أمير كرارة عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة، قائلا: “ربنا يكفينا شر العين”، ثم كتب كرارة: “باين إننا متخانقين أوى” مع إيموجى ضاحك، ودخل متابعوهما يستفسرون عما حدث فى كواليس تصوير “مسلسل نسل الأغراب”، أم يمازحان مع بعضهما”.

وعلي الصعيد الفنى، يستعد النجم أحمد السقا حالياً لبطولة “فيلم العنكبوت” من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

كما يشارك النجم أحمد السقا كضيف شرف فى “فيلم قبل الاربعين”، للفنانة داليا مصطفى، حيث انتهى من تصوير مشاهده الأيام الماضية ضمن أحداث العمل الذي ينتمي لنوعية أعمال الرعب والتي تحتوي على قصص حقيقية، وتعود به داليا مصطفى إلى السينما بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم “طباخ الريس” للفنانة طلعت زكريا، والذى تم إنتاجه منذ نحو 12 عاما.