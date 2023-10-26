بعد نجاحه الساحق في المارثون الرمضاني لعام 2001، يعود إلينا مرة أخرى مسلسل “عائلة الحاج متولي” ولكن بعنوان “أولاد الحاج متولي” داخل السباق الرمضاني 2024.
أبطال مسلسل “أولاد الحاج متولي”
ومن المقرر أن تضم النسخة الجديدة من المسلسل ممثلين من جنسيات عربية، كما تشارك فيه الممثلتان المصريتان وفاء عامر ونرمين الفقي.
ويشارك في بطولة العمل كل من: إدوارد، وسميرة صدقي، ومحمد عبدالجواد وعبير منير ، ونرمين محسن وعبد الله العامري وآخرين من السعودية.
أحداث “أولاد الحاج متولي “
يعود مسلسل الحاج متولي ولكن بنسخته الجديدة بمسلسل يدعى “أولاد الحاج متولي” ، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأسابيع القادمة عرضه ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2024.
ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب النجوم وفاء عامر ونيرمين الفقي ، كل من إدوارد، سميرة صدقي، عبير منير ومحمد عبد الجواد من مصر، ومن السعودية نرمين محسن وعبد الله العامري وآخرين، بجانب ممثلين من الإمارات والعراق، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.
وستدور أحداث مسلسل أولاد الحاج متولي حول وفاة الأب الذى ترك أموالا وأملاكا ويحاول كل منهم الحفاظ عليها بشكل ينتج عنه عدة صراعات ومشاكل.
مسلسل “عائلة الحاج متولي”
وعرض مسلسل عائلة الحاج متولي منذ 20 عامًا وتدور أحداثه أحداثه حول شخصية الحاج متولي سعيد وهو رجل يبدأ حياته من الصفر، ويعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيرًا، وبعد وفاة التاجر يتزوج متولي من أرملته وينجب منها، لتتوفى هي، ويدير هو الثروة، حتى يصبح من أكبر التجار في المنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى، لتصل عدد زيجاته خلال الأحداث إلى 4 زيجات ومازال المسلسل يحقق نجاحًا كبيرًا على مستوي الوطن العربي حتى وقتنا هذا.
وتناول قضية تعدد الزوجات في إطار طريف. وشاركت فيه إلى جانب الفنان القدير نور الشريف كل من الفنانات فادية عبد الغني وماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ورانيا يوسف وميمي جمال وإنعام سالوسة والراحلة رجاء الجداوي والفنانين مصطفى شعبان ومجدي كامل وفاروق فلوكس. وهو من تأليف مصطفى محرم وإخراج مدحت النقلي.
بالإضافة إلى : فاتن شعبان – أحمد مجدي – فاروق رمضان – شروق – عاطف طنطاوي – مصطفى رجب – سامي مغاوري – طارق كمال – سيد الطيب – بهجت عدلي – نجلاء فهمي – مجدي عبد الوهاب – محمد عبد الحليم – رحاب أحمد – محمد لطفي عبد الله – تغريد فهمي – حمدي حفني – فهمي شتيوي – بلبل – محمد يحيى – شيرين عبد الدايم – أيمن عامر – محمد زكي – والطفل أيمن محمد أيمن .
سلام
وحشتوني يا اوباش وياحثالة المجتمع ، 😂😂وها قد عدت لكم بعد شمة هواء نقي خارج المجرة الشمسية الكئيبة تبعكم هههههه
نعلق الموضوع واقول : المعددون مخلدون 😂😂😂
رغم انه عدة مسلسلات انتجت بعد مسلسل عائلة الحاج متولي ، الا انه بقى لهذا المسلسل بقاء وخلود غير طبيعي ، وها هو الجزء الثاني بالطريق ، اعتقد انه مسلسل جيد وهادف ويجب ان يكون من ضمن الثقافة العربية الاصيلة هههههه
وامجاد يا عرب امجاد .
سبحان الله وصف دقيق للحالة👌🏻
سبحان الله وصف دقيق للحالة 👌🏻
التعدد دين وحكم انزله الله في قرانه ، وليس اختلال في الشخصية ، فقط الكفرة لا يقروه ، ولهذا يختم على قلوبهم ويمسخون وتتنيل حياتهم ، والا لو كانوا رضوا بما انزل الله ما كانت حياتهم تصير هباب
لكي ننتصر ونعود امة لها مكان تحت الشمس يجب ان نتبع حرفيا كل شيء انزله الله في كتابه وقال عنه رسول الله صلى الله عليه واله ، بما في ذلك العمل بالتعدد ، عادة لا أتابع مسلسلات ، وكم كانت ضجة ايام المسلسلات التركية مثل مهند وما اعرف مين هههه والله لم اتابع ولا حتى ربع حلقة من حلقاته ، لكن عائلة الحاج متولي راجعتها ربما اكثر من اربع مرات على النت هههههههه وكنت اطلب من الزوجات مشاهدتها ودراستها وكتابة تقارير ترفع لي عنها ههههههههه لانه ضروري ، والنصر والتقدم المطلوب ياتي اولا من الكوحكاح هههههههه
فكل شيء اباحه الله وانزل حكمه في كتابه نتبعه ، سيجعلنا نتقدم وتتقلب حياتنا الحالية المشقلبة الى حالة صحية لا بل ينصرنا الله على الاعداء ، حتى لو كان امر بسيط .
يقال انه في احدى المعارك المسلمين عجزوا عن الانتصار والعدو كان مسيطر تماما ولا يهزم !!
فقعد المسلمون المقاتلون يقولون لبعضهم : اكيد هناك سنة نبوية لم نعمل بها والا كان انتصرنا !! فقال احدهم : نعم لم نعمل بسنة السواك اي تنظيف الاسنان بعود المسواك ، فقام الجيش الاسلامي يستعمل المسواك ، فانزل الله عليهم النصر وانهزم العدو !! البعض قال ان العدو خاف لما شاف المسلمين يفركون اسنانهم واعتقد العدو ان المسلمين يريدون ياكلوهم هههههه لكن انا استبعد ذلك ، انما الامر متعلق باصل الحديث الذي يقول ان الاستياك تنظيف الاسنان بالعود يرضي الرحمن ، فان كان الله رضي عنهم فاكيد ينصرهم .
وحاليا اذا لم توافق كل الجعبوريات على حكم الله في التعدد هههههههه فاني استبعد تحرير فلسطون هههههههه الموضوع خرج من ايدي ولا احد يناقشني فيه هههههههه النصر من عند الله وليس من احد غيره ، فلكي ينصرنا الله يجب ان نتبع ما انزل ولا نكرهه.
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