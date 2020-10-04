تعرض الفنان المصري فايق عزب لوعكة صحية، دخل على إثرها العناية المركزة داخل أحد المستشفيات بمنطقة الدقى، وكشفت نادية عزب زوجة الفنان فايق عزب، في تصريح خاص تفاصيل عن حالته الصحية، قائلة: “أنا قمت من النوم لقيت باب الشارع مفتوح، فاتخضيت وافتكرت إنه نزل ونسى الباب مفتوح، فروحت أقفله فلقيت فايق مرمى على الأرض وراسه متعلقة بين البابين، وتقريبا عشان حصل من مدة كبيرة فحصل تأثير على الفقرات”.

وأضافت زوجة الفنان: “أجرينا الأشعة المقطعية وأظهرت أن الغضروف ضغط على النخاع الشوكى وتسبب ذلك في توقف حركة يديه وقدميه، بالإضافة إلى أن التحاليل أظهرت بعض المتاعب وربنا يشفيه”، ومن المقرر أن نجرى اليوم أشعة رنيم مغناطيسى وعلى أساسه سيقوم الطبيب بالتشخيص السليم من حيث إجرائه عملية أو الخضوع للعلاج فقط.

ووجهت الشكر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد تواصله معها بشأن الفنان فايق عزب قائلة: “إنسان قمة في الذوق ومن الناس القليلة في العالم، لأنه رجل محترم وخدوم وبيقف جنب الناس بدون مقابل، وأعتقد من كتر الخير اللى بيعمله إنه مش بينام في بيته، ربنا يجعله في ميزان حسناته، وأدعوا لزوجى الفنان فايق عزب”.

يُذكر عن الفنان فايق عزب أنه ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، إنتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، نال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، عمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بادائه للأدوار الثانوية والمساعدة. أشهرها (مسلسل ولد الغلابة، سلسال الدم، قضية رأي عام) وعدد آخر من الأعمال.