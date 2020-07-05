قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، أمس السبت الموافق 4/7/2020، بقبول الطعن المقدم من محامي الفنان “طارق النهري”، على حكم محكمة الجنايات، بمعاقبته و 9 آخرين بالسجن المؤبد، فى إعادة محاكمتهم بـ”أحداث مجلس الوزراء” وحرق المجمع العلمى، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، وتخفيف الحكم عليهم إلى السجن 15 سنة .

وكانت المحكمة قد عاقبت طارق النهرى، و32 متهما أخرين غيابيًا بالسجن المؤبد والمدد من 10 ل15 سنة، على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

الفنان المصري “طارق النهري”

يُذكر عن الفنان طارق النهري أنه من أشهر نجوم الدراما المصرية خلال فترة التسعينيات، وله العديد من الأعمال الفنية المميزة، أبرزها “مسلسل العميل 1001” الذي شارك في بطولته بجانب الفنان مصطفى شعبان، نيللي كريم، أحمد خليل، فادية عبدالغني، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن؛كما شارك في بطولة أحد أهم الأفلام الوطنية التي قدمت في تاريخ السينما المصرية وهو فيلم “الطريق إلى إيلات” الذي قام ببطولته عزت العلايلي، نبيل الحلفاوي، محمد عبدالجواد، عبدالله محمود، ناصر سيف، مادلين طبر، يسري مصطفى، وغيرهم الكثيرون، ومن إخراج إنعام محمد علي، وحقق هذا العمل نجاحاً كبيراً .