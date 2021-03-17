نعى عدد كبير من الممثلون والفنانون السوريون الممثلة المسرحية السورية “رائفة الرز” التي عثرت عليها السلطات مقتولة في منزلها بهولندا، وقالت مصادر إعلامية إن الفنانة وُجدت مقتولة في ظروف غامضة، حيث عثر جيرانها على جثتها في المنزل وأبلغوا الشرطة.

ومن أبرز الفنانين الذين حرصوا علي نعي رائفة الرز، الفنانة أمل عرفة التى نشرت صورة الفقيدة وارفقتها بالتعليق قائلة: “يا وجع قلبي رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك.. السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!! الله ياخدلك حقك من اللي قتلك.. كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام يا اغلى البشر يا نقية يا فنانة يا أشرف الأصدقاء الله معك”.

كما نعت الفنانة ليلى عوض أيضاً على “فيسبوك” رائفة، مبديةً صدمتها من الخبر: “خبر صادم ومؤلم… الفنانة السورية، الممثلة الهادئة والرقيقة، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية – رائفة أحمد الرز – وُجدت مقتولة في سكنها في هولندا!! الله يرحمها وينتقم من الجاني. والي بيعرف عن الموضوع أي شيء جديد يخبرني إذا سمحتوا… #رائفة_الرز”.

يُذكر عن رائفة الرز أنها ممثلة مسرح عُرفت فنياً باسم “رائفة أحمد”، وهي من متخرجي المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991، وزاملت العديد من الفنانين، من بينهم أمل عرفة، وجهاد عبدو، وأندريه سكاف، ونضال سيجري.

وعُرف عن الفنانة تضامنها مع الثورة السورية ضد النظام. ومن أبرز الأعمال التلفزيونية التي شاركت فيها، مسلسلات: (أشياء تشبه الحب، أهل الراية، دنيا، مطلوب رجال، غزلان في غابة الذئاب، كثير من الحب كثير من العنف).

وكانت الفنانة السورية قد وصلت إلى هولندا وقدمت لجوءاً فيها، قبل سنوات، وتقدمت لاحقاً للحصول على الجنـسية الهولندية، وفق المصادر. وقالت صفحة “أخبار السوريين في هولندا” إن الشرطة الهولندية لم تُدلِ بأي تصريح عن الحادثة.