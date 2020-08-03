رحلت صباح يوم الأحد عن عالمنا الفنانة المصرية القديرة “سامية أمين” عن عمر يناهز 75 عام، بعد صراع مع المرض، وهى زوجة الفنان مصطفي الدمرداش، ووالدة الفنان الشاب أحمد الدمرداش، والفنانة الراحلة من مواليد 14 مارس عام 1945 وشاركت في العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون.

فيما نعاها الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “أعادني خبر وفاتها إلى ذكريات أكثر من نصف قرن مضى، كنا في السنة الأولى بالمعهد وكانت هي زهرة دفعة البكالوريوس، دفعة 67، دفعة نور الشريف ومحمد وفيق، وتزوجت من زميل دفعتها مصطفي الدمرداش، رحم الله الفنانة سامية أمين وخالص العزاء لأسرتها وأحبائها”.

أعادني خبر وفاتها إلى ذكريات أكثر من نصف قرن مضى.

كنا في السنة الأولى بالمعهد وكانت هي زهرة دفعة البكالوريوس..دفعة 67.. دفعة نور الشريف ومحمد وفيق.. وتزوجت من زميل دفعتها مصطفى الدمرداش.

رحم الله الفنانة سامية أمين وخالص العزاء لأسرتها وأحبائها. pic.twitter.com/13ooVQe48W — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) August 2, 2020

يُشار إلي أن الفنانة الراحلة سامية أمين شاركت في عدد كبير من الأعمال الدرامية أبرزها: مسلسل الضوء الشارد، بابا نور، عيش أيامك، حضرة المتهم أبي، أولاد الأكابر، سوق الزلط، عفريت القرش، الملك فاروق، حق مشروع، المصراوية، بشرة سارة، قصة الأمس. وعدد آخر من المسلسلات والأعمال الفنية.