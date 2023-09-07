دخلت المطربة شيرين عبد الوهاب، جولة جديدة في نزاعها مع المنتج الشهير محمد الشاعر، إذ أعلن محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تقديمه اليوم الأربعاء بلاغا رسميا، ضد المنتج محمد الشاعر، بدعوى مسؤوليته عن تسريب أغانيها “وبحلفلك” و ” القماص”، والاستيلاء على صفحاتها في مواقع السوشيال ميديا.

نزاع بين شيرين عبدالوهاب والمنتج محمد الشاعر

وقال قنطوش، في تصريح صحفي:” الفنانة شيرين عبد الوهاب، تعاني من عدة أشهر، بسبب عدم قدرتها الوصول إلى حسابها في مواقع التواصل، إلى جانب طرح أغانيها بدون إذن، وقدمنا البلاغ رقم 50638، ضد شخص يدعى محمد أسامة محمود حسنين الشاعر وشهرته محمد الشاعر”.

المنتج محمد الشاعر، من جانبه، وفي أول تعليق له قال ،: ” ليس لدي أي فكرة عن هذا البلاغ الجديد”.

وتابع، محمد الشاعر تصريحاته: “ما يخص البلاغ السابق، تتابعه الشئون القانونية، ولم يطرأ به جديد”.

البلاغ الجديد، والذي يعد الثاني ضد المنتج، من المطربة جدد الحديث عن تفاصيل النزاع، الذي يدخل شهره السادس، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

5 مليون تعويضا

في مارس الماضي، وبالتزامن مع الحكم الصادر من محكمة القاهرة الإقتصادية، بإلزام المطربة بدفع 5 ملايين جنيه، لصالح شركة روتانا، علق القانوني حسام لطفي ” محامي المطربة شيرين عبد الوهاب”، في تصريح خاص لـ” مصراوي”، على الحكم، وقال ،:” الحكم صدر بإلزام المطربة شيرين عبد الوهاب، بسداد 5 مليون جنيه، لصالح الشركة، و 5 مليون أخرى على الشركة التي تولت مهام المنتج المنفذ، وكذلك شركة (بيسمنت ريكوردز)، التي طرحت بدون إذن أغاني تخص شركة روتانا”

ورد الممثل القانوني لشركة “ذي بيسمنت ريكوردز” المملوكة للموزع حسن الشافعي، و المنتج محمد الشاعر،’في بيان صحفي قائلا: “حسما لما أثير بالمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بأن محكمة القاهرة الاقتصادية حكمت يوم السبت الماضي على شركة ذي بيسمنت ريكوردز (بخمسة ملايين جنيه) لصالح شركة روتانا (في القضية المعروفة إعلاميا بقضية شيرين وروتانا)”.

وأضاف “وأثناء تداول القضية أمام المحكمة طلب دفاع الفنانة شيرين عبد الوهاب إدخال شركة ذي بيسمنت ريكوردز دون أي سند قانوني”.

وأكد الممثل القانوني لشركة الشافعي والشاعر: “أن شركة ذي بيسمنت ريكوردز، بموجب هذا البيان الإعلامي، توضح موقفها القانوني من القضية رداً على الشائعات التي طالتها بدون حق وتؤكد على أنها سوف تأخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شخص قد يروج لإشاعات أو أخبار قد تمس بسمعة شركة ذي بيسمنت ريكوردز”.

واختتم البيان قائلا: “تحتفظ الشركة بكامل حقوقها القانونية نحو الفنانة شيرين عبدالوهاب جراء ما يتم ترويجه من شائعات مغلوطة ليس لها أساس من الصحة”.

بلاغ جديد

وفي شهر أبريل، أكد القانوني حسام لطفي” محامي المطربة شيرين عبد الوهاب”، تقديمه بلاغ ضد المنتج، والشركة، في تصريح صحفي، وقال،:” البلاغ الذي يحمل رقم 2347 إداري قسم الدقي، بشأن التعدي على حقوق الفنانة، بإذاعة مصنفها الفني أغنية (وبحلفلك)، دون علمها ، ليس موجها فقط ضد شركة (ذي بيسمنت ريكوردز)”

وتابع،:” تم ضم إعلامي شهير، سبق وتولى إدارة الفنانة، في فترة سابقة، وهو المسئول عن تسليم الأغنية محل البلاغ، إلى الشركة التي سبق وأشرنا غليها، مما تسبب في حدوث أضرار مادية وأدبية، تعاني منها “.

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