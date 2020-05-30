أعلن عبدالله الفرج شقيق الفنان الكويتي “ناصر سلمان الفرج”، عبر حسابه الشخصي علي موقع التغريدات “تويتر”، عن وفاة شقيقه يوم الإربعاء إثر إصابته بفيروس كورونا. حيث كتب عبدالله ينعي أخاه، قائلاً :”الحمد لله على كل حال، توفي أخوي ناصر الفرج إثر إصابته بڤيروس كورونا، والدفن الخميس في مقبرة الجهراء التاسعة صباحًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الحمدلله على كل حال توفي أخوي ناصر الفرج أثر إصابته بڤيروس كورونا والدفان غدًا في مقبرة الجهراء التاسعه صباحاً إنا لله وإنا إليه راجعون — مدالله سلمان الفرج (@boajeel60) May 27, 2020

وحرص عدد من الفنانين الكويتيين علي نعي الفرج بعد إعلان وفاته المنية، من بينهم الفنان طارق العلي الذي كتب عبر حسابه الرسمى بموقع “تويتر” قائلاً :”الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”

كما كتب علي عبدالله الخلف :”ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الاخ / ناصر سلمان الفرج . . نعزي أنفسنا وأسرته وأخوانه ومحبيه وسوف يشيع جثمانه صباح الخميس بمقبرة الجهراء ونسأل الباري عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته . . أن لله وان اليه راجعون”.

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته https://t.co/QyFxwm2Xyl — طارق العلي (@tareqalali67) May 27, 2020

ويُذكر عن الفنان الشعبي الكويتى ناصر سلمان الفرج، أنه بدأ مشواره الفنى مع فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية ويعد من أحد مؤسسيها أيضًا، كما عمل لسنوات طويلة في وزارة الإعلام الكويتية واستقال منها بسبب مرضه، ثم تفرغ للإنشاد والظهور في اللقاءات التلفزيونية.