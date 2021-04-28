تصدر الممثل المصري ​عادل إمام​ التريند على مواقع التواصل الإجتماعي ربعد أن نشر نجله الممثل المصري ​محمد إمام​ صورة لوالده على صفحته وعبّر عن فخره من خلال والده على هامش نجاح مسلسله الرمضاني ” النمر”، واختار محمد إمام الاحتفاء على طريقته من خلال الصورة.

وكتب إمام على الصورة :” قمة الفخر لما ما تعملش ولا مسلسل في رمضان … بس أنت تريند طول شهر رمضان” مع وسم حمل عنوان مسلسل النمر.. وذلك في إشارة إلى تداول اسمه مرفقا بـ اسم والده مما دفعه للتعليق بالقول:” من أحلى الكلام إلي جالي… مسؤولية كبيرة مش أي حد يفهمها… الحمد لله… الزعيم… النمر… محمد إمام”.





