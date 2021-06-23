إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثل المصري ​عادل إمام​ ، ظهر فيها بلحية طويلة بيضاء برفقة إبنه الممثل محمد عادل إمام.



واعتقد البعض أن هذه الصورة المنتشرة هي من أحدث ظهور للممثل الذي يغيب منذ فترة عن الاطلالات الاعلامية لكن في الحقيقة هذه الصورة فوتوشوب ولا تمت بالواقع باية صلة وتعود الصورة الاساسية لحفل زفاف محمد نجل عادل إمام على نوران طلعت، الذي أقيم عام 2018، ولم يكن الأخير حينها بلحية فعادل لا يعتمد سوى لوك وستايل واحد معروف به منذ سنوات طويلة.

ونشر الجمهور الصورة الأصلية، قبل إضافة اللحية البيضاء عليها، للتأكيد على أنها مفبركة.

كما قام الفنان وائل عبدالعزيز، بنشر الصورة عبر حسابه الخاص على فيسبوك، وكتب معلقًا: “سيبكوا بقي من كل الهري ده وقولولي .. شوفتوا صور عظمه كده”.

يذكر أن الفنان رامي إمام نجل عادل إمام، أكد مؤخرًا أن كل الشائعات المنتشرة حول تدهور حالة الفنان عادل إمام، ليست صحيحة، وأن والده بصحة جيدة، وسط عائلته وأحفاده.

وكان آخر ظهور “للزعيم” من خلال مقطع فيديو نشره نجله المخرج رامي إمام، نهاية عام 2019، من موقع تصوير مسلسل “فلانتينو”، لينفي الشائعات التي ترددت عن وفاته قائلًا: “أنا في اللوكيشن يا جماعة وجنبي بيذاكر وبيحفظ”.

وكان هذا المسلسل (فلانتينو) آخر أعمال عادل إمام، وهو من إخراج وإنتاج رامي إمام، ولم يظهر بعد ذلك بأي أعمال فنية أخرى.