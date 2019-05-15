عادل امام يتحدث عن حالته الصحية!

كشف الفنان المصري عادل إمام، عن حالته الصحية، بعد الشائعات التي زعمت تدهورها ودخوله المستشفى.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وقال الفنان المصري في تصريحات خاصة لجريدة “الوطن” المصرية “أنا الحمد لله زي الفل”، وأضاف مازحا: “أنتوا موتوني تاني ولا إيه”.

وأشار عادل إمام، إلى أنه حريص على متابعة دراما رمضان 2019، على الرغم من غيابه في السباق الرمضاني هذا العام.

وأضاف أن “هناك أعمال جيدة دون ذكر أسماء”، مشيرا إلى أنه يتابع مسلسل “هوجان” لنجله محمد عادل إمام وفي غاية السعادة من ردود الأفعال على المسلسل.

جدير بالذكر أن الفنان عادل إمام كان من المفترض أن يشارك في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل “فالنتينو” ولكن توقف لظروف إنتاجية.

يشار إلى أن مسلسل “فالنتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المفتي، سليمان عيد، وحمدي الميرغني.