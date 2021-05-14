طرح الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ كليب الديو الغنائي الذي جمعه مع ابنه الفنان ​الوليد الحلاني​ بعنوان “​حبيبي​” على يوتيوب وفي صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كهدية لمحبيه في أول أيام ​عيد الفطر​ السعيد، وفي منشور له علق عاصي الحلاني قائلاً :”كليب حبيبي يا رب ينال اعجابكم ناطر تعليقاتكم حبايب قلبي”.

الديو من كلمات الشاعر ​نزار فرنسيس​، والحان ​عادل العراقي​، توزيع ​طوني سابا​، ايقاعات سليمان دميان، أما الكليب فحمل توقيع المخرج ​أحمد منجد​ وتم تصويره بالفترة الماضية في دبي.

ديو عاصي والوليد سيكون ضمن البوم عاصي الجديد الذي يحمل عنوان “كل الفصول” ويتضمن ثماني أغنيات منوعة بين اللون المصري، اللبناني، الخليجي، البدوي والعراقي. وكشف عاصي أنه يتولى تلحين أربع أغاني من الالبوم.

كما أعلن الوليد الحلاني في وقت سابق أن ردة فعل الناس على غنائه مع والده أغنية ” مالي صبر ” في موسم الرياض كانت دافعاً قوياً لتقديم هذا الديو مشيراً الى أن الأغنية تختلف تماماً عن “مالي صبر” لكن الحركات والروح نفسها ستتواجد في العمل.





