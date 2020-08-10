نشر الفنان اللبناني اللبناني ” عامر زيان ” مجموعة من الصور عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي كشف من خلالها عن الأضرار والدمار الذي تعرض له منزله من جراء إنفجار مرفأ بيروت .

وكتب في تعليقه عليها قائلا : ” بيتي بوسط بيروت تأذى متل بيوت كل الناس .. ما في شي بالدني بيحرز .. زمطنا من الموت ” .

وأشار عامر زيان إلى إنه تعرض أيضا لبعض الجروح التي أصابته ودخوله إلى المستشفى لمعالجتها .

وتابع : ” يا عالم جريمة بهيدا الحجم وبعدكن عم تحكو كيف التحقيق وإذا لجنة تحقيق دولية أو مدري شو .. جيبو الكل من كبيرهن لصغيرهن عالحبس شو هالمسخرة هيدي ما في أوقح من هيك ” .

وأضاف : ” اللي كان قريب عالانفجار بيعرف شو هي هاللحظة البشعة وما حدا مطرح حدا والله لا يجرب حدا شي لا يوصف أنا من بين هيدي الناس والله ما ضرني والبيوت وأجري سوا بس اللي ماتو والجرحى والصدمة هيدي شو مش جريمة بحق الإنسانية ” .

كما شن عامر زيان هجوما على رئيس الحكومة اللبنانية ساخرا من وصف حكومته بإنها حكومة الخلاص فقال : ” حسان دياب عايش بدني غير الدني قال حكومته هي حكومة الخلاص .. شو هالراس كيف راكب ” .