طرح الفنان اللبناني ​فضل شاكر​، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أغنية جديدة تحت عنوان ” ​عايشين ومش عايشين​ ” وذلك تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

الاغنية من كلمات الشاعر رؤوف رأفت ومن ألحان احمد العمر ، محمد الأيوبي ، وتوزيع موسيقي ومكس ماستر عمرو الخضري.

وتقول كلمات الاغنية : “عايشين ومش عايشين، العشق نظرة عين … دابت عيون فيها … والروح بتعشق روح … ولا حد ماليها، عايشين ومش عايشين أيام نقضيها … خايفين ومش شايفين … نهايتنا ايه بيها، تشفي السنين كداب … طبع الحنين غلاب100 ذكرى عند الباب … وحاجات مابنقولش … وأعيش في عمري غريب …وضعفي هو العيب … تعبت من الترتيب…وقصص ما تكملشي”.

وكان شاكر طرح أغنية “لسه الحالة ماتسرش” منذ حوالي 4 أشهر عبر قناته على “يوتيوب”، من كلمات حسام سعيد إسماعيل ومن ألحان محمود أنور وتوزيع صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف إياد النقيب.

وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية قد أصدرت في 16 ديسمبر 2020 أحكاما على شاكر بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة، فيما اعتبر الأخير أنه “من المعيب” على الدولة اللبنانية أن تصدر هذه الأحكام بحق فنان مثله”.

ويعيش شاكر منذ سنوات في مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان هربا من الأحكام القضائية الصادرة بحقه، بعد إدانته بتهمة “التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم” وتمويل “مجموعة الأسير” المسلحة، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية لهم”.