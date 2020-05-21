نشر الفنان المصري ” عباس أبو الحسن ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” عبر من خلالها عن غضبه من الحملة الإعلانية الخاصة بمستشفى أهل مصر التي تهدف لعلاج مرضى الحروق خاصة الأطفال في مصر .

فكتب في تغريدته قائلا : ” احنا بنفهم والله إن ضحايا الحروق محتاجين مستشفي متخصص وربنا ما يوريها لحد . .مش محتاج أبدا تورينا ٥٠٠ مرة في اليوم إعلان حتي ولو رسوم متحركة عن طفل بيتحرق في بيت مولع وأمه بتصرخ مش عارفة تنقذه ومعرفتوش لإنه إتشوه ” .

وأضاف عباس أبو الحسن : ” حتي لو النية الطيبة برضه مش عذر دي إسمها فجاجة شحاتين ومتاجرة ” .