عباس أبو الحسن يهاجم محمد رمضان : ” الشبح علي الشاشة حاجة و في الحقيقة حاجة تانية خالص “

نشر الفنان المصري ” عباس أبو الحسن ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا هاجم من خلاله الفنان ” محمد رمضان ” على خلفية التصريحات التي أدلى بها الأخير عن الفنان ” باسم سمرة ” .

حيث قال محمد رمضان في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي عن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه باسم سمرة وهو يدفع رضمان بقوة في أحد الأفراح وهو الأمر الذي برره محمد رمضان بأن سمرة لم يكن في وعيه .

وعلى الجانب الآخر جاء رد باسم سمرة على ذلك في مداخلة له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية فقال : ” أنا مقدرش أرد عليه لأني ابن ناس محترمة .. وأدعوه لفيلم روائي قصير حيث سنشارك فيه ببطولة مشتركة .. ولو بتقول أنا نمبر وان أنا هوريك ” .

وعلق عباس أبو الحسن على تلك التصريحات مهاجما محمد رمضان ومدافعا عن باسم سمرة فكتب قائلا : ” هو رصله تمام بس باسم نسي يفكره لما المتنمبر ضرب عيل كان عايز يتصور معاه أثناء تصوير مسلسل في نزلة السمان وبوظله وشه من ٥ سنين وطلع ابن عيله كبيرة جدا في النزلة ” .

وتابع : ” وقاموا مولعين في ٤ عربيات من التصوير وحبسوهم والمتنمبر معاهم جوة الشقة اللي كانوا بيصوروا فيها بالبوديجاردات بالكرو إنه استنجد بباسم سمرة في نص الليل وإن اللي خلص القصة دي هو باسم سمرة وهو الوحيد اللي قدر يفك اسرهم بعلاقاته وإسمه وإن الشبح علي الشاشة حاجة و في الحقيقة حاجة تانية خالص ” .