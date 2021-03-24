بعد اختفائه عدة أشهر، ظهر نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عبد الرحمن المطيري، للمرة الأولى في فيديو مفاجئ من داخل منزله، وذلك منذ خروجه من السجن بعد قضائه فترة عقوبة، إثر مخالفته الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

ووصف المطيري في الفيديو الذي نشره على حسابه بـ”سناب شات”، ما حدث معه بأنه كـ ” مجرد عتاب بسيط بين أب وابنه، لكونه كان على خطأ، واستحق العقوبة، لذلك تقبل هذا الإجراء العقابي بكل صدر رحب ورضا”.

نجم السناب. عبدالرحمن المطيري في اول سناباته بعد خروجه من السجن pic.twitter.com/8h4OW3P4vy — موسى مدهس (@mmmnnn17) March 23, 2021

وعن تغير ملامحه بعد خروجه من السجن، علق: “والسوالف كالعادة تكثر والكل يحب يتمصدر ويقول (لن تعرف عبدالرحمن المطيري بعد تغير ملامحه)، رفيقكم مثل ما هو (..) ما تغير شي”.

وتابع “زبدة الكلام حنة في وطن عظيم حريص على شعبه، وأنا أقول من شي شفته واقع في عدله وقضائه في محاكمه، مافي فرق بين مشهور ولا إنسان عادي ولا كبير ولا صغير ولا أمير كلنا سواسية”.

وأتم بقوله “الوطن أدرى بمصلحتك، لذلك تتقبل كل ما يصيبك بكل فخر وكل محبة، لذلك هذا يزيد من ولائك”.

يشار إلى أن الداخلية السعودية كانت قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أن أحد مشاهير “سناب شات” وآخرين خالفوا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ما أدى إلى فرض عقوبات عليهم.