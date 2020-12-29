استنكر الممثل السعودي عبدالله السدحان بعض المشاهد الجريئة في المسلسلات السعودية الجديدة وذلك عبر تغريدة كتبها عبر حسابه على تويتر.

ونشر عبدالله السدحان مقطع فيديو من مسلسل “ضحايا حلال” وعلق عليه كاتبا: “تكلمت كثير وكتبت كثير أن هناك من يسعى لتغريب الدراما السعودية المحلية تحت مسمى عمل سعودي جريء ! يقال هذا مقطع من عمل سعودي محلي”.

وتابع السدحان: “طالبك يارب عسى وقت عرضه تكون أمي وبنياتنا نائمين”.

تكلمت كثير وكتبت كثير أن هناك من يسعى لتغريب الدراما السعودية المحلية تحت مسمى عمل سعودي جريء !

يقال هذا مقطع من عمل سعودي محلي

طالبك يارب عسى وقت عرضه تكون أمي وبنياتنا نائمين pic.twitter.com/f5FZsekbjQ — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) December 28, 2020

وقد اثارت تغريدة السدحان تفاعلا بين متابعيه حيث وافقه البعض كاتبا: “اذا كانت الكاتبه اجنبيه وغير سعوديه ماذا تريد أن تكون النتيجه !؟ هؤلاء تعدوا التغريب بمراحل يابو تركي ودخلواْ في مرحلة التخريب حسبنا الله ونعم الوكيل” فيما قال علي العمري: “الاخ عبدالله، كانت الساحة متاحة لكم لأكثر من 18 عاماً، حتى وصلتم لمرحلة لم تعدوا قادرين فيها على تقديم أي منتج فني يلبي رغبات المشاهد،وهذا بشهادة رفيق دربك،هذا الغياب هو من سمح بظهور مثل هذه الاعمال. انتم من يتحمل جزاءً من المسئولية الاخلاقية.”

المفروض يكون فيه رقابه صارمه على الأعمال التلفزيونيه

و ده مش دور لا عبد الله السدحان ولا ناصر القصبي ولا اى ممثل — Eslam Tareq (@EslaXTareq) December 29, 2020

يذكر أن المسلسل السعودي “ضحايا حلال” يتعرض لانتقادات دائمة وتسبب أكثر من مرة باستياء السعوديين الذين طالبوا اكثر من مرة بإيقاف عرضه، لكونه لا يمثل المجتمع السعودي. وكان آخرها زواج مراهق من امرأة بعمر والدته زواج مسيار، وبطلب من والده الذي اصطحبه إلى الخاطبة ام نورة.

مسلسل” ضحايا حلال” تدور احداثه حول خمس فتيات يتحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة، تعرّضن لظروف قاسية ولم يجدن ملاذاً سوى طريق أم نورة التي أقنعتهن أن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار الذي تديره وفقاً لشروطها. العمل من بطولة سناء بكر يونس وخالد صقر وميلا الزهراني والعنود سعود وتأليف نور شيشكلي واخراج احمد مدحت ويعرض على منصة “شاهد”.