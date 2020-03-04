عبدالمجيد عبدالله ينفعل ويغلق حسابه على تويتر بعد مشادة.. فماذا حدث؟

فاجأ الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله جمهوره بإغلاق حسابه في شبكة تويتر والتي يتابعه عليها حوالي 3 ملايين شخص، في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وقد أرجع نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي السبب في ذلك إلى أنه جاء بعد “مشادات كلامية” مع بعض متابعيه.

ووفقا لمغردين جاءت بداية الجدل حول الفنان السعودي، بعد مشادة كلامية بينه وأحد متابعيه العراقيين، يوم الثلاثاء، عندما كتب له الأخير: “يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية”، ومع دفع عبدالمجيد عبدالله للرد “وأنت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها. المقارنة فنظرك فقط. أغنيتنا من أجمل لأجمل”.

ومضى عبدالله قائلا: “إنك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك الشهادة إنك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كثير”.

وكتب عبدالمجيد عبدالله في تغريدة اخرى: “مشواري الفني 36 سنة وكل هذه الالفاظ اسمعها وانا فالخمسينات من عمري طز فالفن وطز فتويتر وطز فكل انسان ارسل كلام جارح الله العالم كيف كان وقعه علي مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب”.

ورُغم اعتذار الفنان السعودي عن كلامه “الجارح” للبعض، على حد قوله، بسبب عبارات له وصفها البعض بأنها “غير لائقة”، إلا أن حدة الجدل لم تتوقف.

ومن جانبه، علق رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، مُخاطبًا الفنان: “يا حبيبي يابوعبدالله لا تهتم وأنا أخوك بالأسماء المستعارة ومن وراى الشبك … للأسف في ناس ما تخجل.. القافلة تسير”.