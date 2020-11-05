خرج مشهور “سناب شات” السعودي، عبد الرحمن المطيري عن صمته بعد فضيحة الكشف عن أعداد متابعيه الحقيقة عقب التحديث الأخير للتطبيق والتي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وبدأ المطيري حديثه، في فيديو بثه عبر التطبيق، ساخرا بالقول “تحديث السناب امبارح نافس حتى الانتخابات الامريكية الناس نسيت كل شيء حديث المجتمع الصغير والكبير كلهم هالسناب وهالمشتركين” وتابع “اهم شيء الناس تضحك وتستأنس ويبقالهم محتوى يطقطقون عليه مع النصيب الاكبر علينا كالعادة”.

وزعم “المطيري” أنه دائمًا كان يتحدث على المشاهدات وليس المشتركين، مبينًا أنه أخطأ بدون قصد خلال الحفل الأخير بادعاء أن عدد مشتركيه 20 مليون في “سناب شات”.

وأشار إلى أنه كان يعرض عبر جواله إحصائية المشاهدات خلال الحفل التي تجاوزت الـ20 مليون، مؤكدًا أنه لم يستعرض إطلاقًا أعداد متابعيه.

وعن تفوق الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود من ناحية عدد المتابعين، قال المطيري “امس تبين ان الاقوى الدكتورة خلود وهي تستحق لا احد يقدح في قوتها امرأة ما شفنا منها غير كل تقدير وكل احترام خلال مسيرتها في سناب خمس سنين وتستحق هذه المكانة “.

وتصدر هاشتاغ “رد عبدالرحمن المطيري” قائمة تريند تويتر بعد تداول مقطع على نطاق واسع؛ إذ اعتبر مغردين أنه يناقض نفسه، لا سيما وأنه أكد أكثر من مرة أن عدد متابعيه أكثر من 18 مليون.

جدير بالذكر أنه بعد التحديث الجديد لـ”سناب شات” اتضح أن عدد متابعي “المطيري” الحقيقيين 2 مليون و 900 ألف فقط، وذلك بخلاف ما كان يدعيه سابقًا أن لديه ما يقرب من 18 مليون متابع.