شن الفنان الكويتي عبد الله بهمن هجوما لاذعا على المتعاطفين مع حقوق المثليين والداعمين لهم، واصفا المثلية بالإنحلال الأخلاقي وإفساد المجتمع.

وقال عبد الله بهمن، في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على تعاطف البعض مع المثليين الجنسيين: “إلي يسألني تدعم المثلية، أي ادعمهم بسيارة بشاحنة، شنو تدعم المثليين لا حد يقولي إنسانية هذي مو مرض هذا ابتلاء من الله”.

وأضاف الفنان الكويتي داعيا المثليين إلى ضرورة اللجوء إلى الطب النفسي: “هذا انحلال فكري وأخلاقي شنو تبي تعكس خلق الله، ماكو شي نتعامل معهم بإنسانية ما حد يطلعلي أمراض جندرية، إذا مريض نفسي روح عالج، إذا أنت تدري مرض استر على نفسك وروح عالج بالسر وتقرب حق الله أما تطلع بالشارع ترفعلي علم، السبب الرئيسي الابتعاد عن الله سبحانه وكل شي قريب من الله”.

وتابع حديثه مهاجما المدافعين عن المثلية: “هذا انحراف فكري شنو تقول أنا مو منهم بس ادعمهم أكيد فيك بلاء، ما في حرام مساكين أنت فيك بلا ولا ليش تتكلم بهالطريقة، وانا حر في هذا الموضوع وجهة نظري وكيفي وأنت حر لكن راجع نفسك وكتاب وشوف وين في خلل بعقليتك.

وبين:”هذا أوديه طبيب نفسي أو شيخ دين هذي مو حرية ولا إنسانية، الحرية توقف عند خطوط الدين الواحد يوضح أكثر من شذي الواحد يستحي يسولف بهالأمور . وأدري يمكن اتجاهم وايد وناس ما يعجبها كلامي والله يهديكم”.

يذكر ان كلام بهمن يأتي بعد حالة الجدل التي اثيرت بعد انتحار الناشطة المصرية المثلية سارة حجازي وانفسام الناشطين بين مترحم وساخط عليها، وما بين داعم ورافض لقضيتها، ليستمر حتى بعد مرور أيام على وفاتها في كندا.