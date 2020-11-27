أعلن الفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله​ خبر وفاة والدته، اذ انه نعاها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وكتب: “وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون. الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء لا اقول وداعاً بل الى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين”.

وتلقى عبد المجيد عبد الله عددا كبيرا من التعازي من قبل المتابعين.

وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون.

الله يرحمك ياأمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء لااقول وداعاً بل الى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين. — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) November 27, 2020