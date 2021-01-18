لفت الفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله​ الآلاف من المتابعين من خلال رسالة مختصرة داعمة بشكل كبير للمرأة، لاسيما وأن حقوق المرأة السعودية بدأت بالسنوات الأخيرة تثبت وجود المرأة وأهميتها ومكانتها.

المرأة الشجاعة هي " إمرأة "

وليست ألف رجل .. فالرجل ليس معيارًا للشجاعة.. — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) January 17, 2021



وقال عبد المجيد:

“‏المرأة الشجاعة هي “إمرأة وليست ألف رجل .. فالرجل ليس معيارًا للشجاعة..”.

وقدر عبد الله المرأة بهذا المنشور بشكل كبير، الأمر الذي جعل ما كتبه من بين الاكثر تداولا، ليعيد نشره بأقل من ١٢ ساعة حوالى ٥٠٠٠ آلاف شخص ويعجب به ٢٠ ألف.

ومن المعروف أن عبد المجيد من أكثر الفنانين الخليجيين المحبوبين، والذين يتمتعون بتأثير قوي على الجمهور الخليجي، وتأثيره لا يقتصر فقط من خلال أغنياته وحفلاته، بل أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي.