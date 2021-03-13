عبر نجم التواصل الاجتماعي الكويتي عبد الله الجاسر الشهير بـ عبودكا عن استيائه الشديد من الأخبار التي تم تداولها قبل ساعات عن أسباب القبض عليه، ونفي أن يكون السبب هو حيازة المخدران او ارتكاب أفعال فاضحة،

وعلق عبودكا في فيديو نشره على حسابه بتطبيق سناب شات :”أمانة السبب كان كسر الحظر، طلعت لأمر طارىء جدا وخارج عن إرادتي وأنا أكتر واحد كنت أوصيكم ما تطلعون، كنت بروح عند أختي بالشاليه الي جنبنا وقدر الله وما شاء فعل، وأنا ما أعرف كويس في الابليكيشن والباركود، فحالي حال غيري اتسجلت قضية علي”.

وانتقد الأخبار المتداولة عن القبض عليه بسبب تعاطي الخدرات قائلا :”لكن الأخبار اللي طلعت علي وإن شاء الله ياخدلي حقي منهم يوم القيامة، أنا اتشكلت مع الشرطة، وفعلا غلطة الشاطر بألف يعني الطيحة ديه خلت الكلام يكتر علي،ما أعرف أخبار وايد قالت عني إني معي بنات وأخبار تانية أني متهاوش مع شرطي غير أني معي مخدرات”.

وتابع :”كل ده حكي فاضي وكل ده أنا أتحمله لأني أنا أساسا غلطت أني طلعت وقت الحظر، فأنا اللي خليت العالم تتكلم علي ويحطون أشياء مو فيا، وأنا أتمنى ربي ياخد حقي من كل واحد شوه سمعتي، وليكم الحق إنكم تسألون وأنا ورقتي موجودة في المغفر أني كاسر الحظر.. وأوعدكم أني هحاول أوصل لأحد أني أما ما سويت كل هذا وأني كاسر الحظر فقط”.

و ألقت قوات الأمن القبض على عبد الله الجاسر الشهير بـ عبودكا في الكويت بعد كسره لحظر التجول في منطقة الخيران المفروض بسبب السيطرة على ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.

وأوضحت صحيفة الرأي الكويتية أن عبودكا تم ضبطه في منطقة الخيران بعد كسره حظر التجول ولم يكن يحمل أوراق ثبوتية ويواجه عبودكا أيضاً تهمة تهديد قائد دورية الأمن.

وذكر حساب “شاهين سناب” في موقع “تويتر”، أن “عبودكا” كسر حظر التجول في منطقة الخيران، وأثناء وجوده عند نقطة تفتيش رفض إبراز هويته، وادعى أنه نسيها، ثم حاول تهديد رجل الأمن الذي كان يتحدث معه، فتم القبض عليه، وإحالته لمركز الأمن، وتسجيل قضية بحقه”.

وعبدالله الجاسر، مواطن كويتي ولقبه “عبودكا”، من مشاهير السوشيال ميديا المعروفين بالكويت، سبق وتم اتهامه بقضية غسيل الأموال.