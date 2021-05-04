وضعت عارضة الأزياء السعودية عبير سندر مولودها الأول وشاركت اول صورة لطفلها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي..

وعلقت عبير سندر على الصورة الأولى لطفلها وكتبت: “الحمد لله حمدا كثيرا طيبا يارب احميه وبارك لنا فيه، ماشاء لله تبارك الله”.

وبمجرد نشر الصورة أعاد متابعون نشرها مرة أخرى وسط تعليقات ترحيب بالمولود الجديد وتعبير عن انبهارهم بجماله.

قبل والدتها، أثارت عبير سندر الجدل بقرار مفاجئ بشأن جنينها، حيث أعلنت عارضة الأزياء السعودية قرارها بالاحتفاظ بالخلايا الجذعية لجنينها معلنة عن أهمية هذه الخطوة.

ونشرت عبير سندر صور، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور، انستقرام، وكشفت في تعليققها اتجاهها لهذ ه الخطوة، حيث علقت عارضة الأزياء السعودية بكلمات: “مرة مبسوطة بالقرار اللي اخذناه بحفظ الخلايا الجذعية للبيبي باستخدام اللي هيا اكبر شركة من دا النوع و يملكو خبرة ١٧ سنة فهذا المجال و يحفظو الانسجة للطفل الواحد في مقرين مختلفين بريطانيا و سويسرا”.

وأضافت: “تعرفو ان لما تحتفظو بالدم من الحبل السري بعد الولادة الخلايا الجذعية الموجودة فيه ممكن تكون سبب في انقاذ حياة ؟ هادي الخلايا الجذعية وظيفتها زرع النخاع العظمي و بالتالي تعالج امراض كثيرة زي امراض الدم سواءا كانت خبيثة و سرطانية او وراثية ( بعيد الشر عننا ) و تعالج اكثر من ٦٠ نوع مختلف من امراض المناعة و الدم، مو بس للطفل ، حتى للاخوان و الام والاب فكرة حفظ الخلايا الجذعية هي استثمار ذكي في صحة العائلة و انا و ليام مرة مبسوطين بدا القرار و انصح كل ام واب يبحثو في هاذا الموضوع و ياخدو القرار المناسب لعائلتهم “.