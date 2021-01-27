استعرضت الفاشينيستا السعودية عبير سندر حملها في صورة جديدة ظهرت فيها مع زوجها جوردان أونيل وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتفت عبير سندر بالتعليق على الصورة، التي ظهر فيها زوجها وهو يقبل بطنها، بكتابة عبارة “ما شاء الله” مع ايموجي قلب.

وقد تفاعل متابعو عبير سندر مع الصورة متمنين ان تضع طفلها بسلامة فيما عبر اخرون عن حماسهم لرؤية كيف سيكون شكل الجنين حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “منو متحمس لشكل الطفل ” و “الله يقومك بالسلامة ياروحي ”.

وكانت عبير سندر قد كشفت عن كونها حامل عبر مقطع فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اظهرت فيه كيفية مفاجئة زوجها جوردان أونيل بهذا الخبر.

واعربت عبير سندر، في بداية الفيديو، عن سعادتها وزوجها بهذا الخبر ولكنها كشفت انهما لم يكونا مخططين ان يحصل الحمل بهذا التوقيت وقالت “تقريبا كانت مفاجئة بس مفاجئة حلوة الحمدالله”.