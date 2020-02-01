عبير شمس الدين تثير انتباه المتابعين بتغيير شكلها تماماً بإضافة وتفصيل غريب

نشرت الممثلة السورية عبير شمس الدين على حسابها على “إنستغرام” صورة جديدة لها أثارت انتباه الكثير من المتابعين.

وظهرت فيها بإطلالة مختلفة تماماً عن تلك التي عرفها هؤلاء حيث طرأ على شكلها وملامحها تغيير كبير جداً. واللافت أنها أضافت إلى عينيها العدسات اللاصقة واعتمدت شكل حاجبين غريباً كما طبقت مكياجاً جعل الكثيرين لا يتعرفون إليها من النظرة الأولى.



وهذا ما أشارت إليه الكثير من التعليقات على الحسابات التي استعادت الصورة على تطبيق الصور والفيديوهات.

ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما نشرت على الحساب نفسه فيديو من كواليس تصوير أحد الأعمال واشارت فيه إلى أن الجميع يعمدون إلى الصراخ محققة أكثر من 10 آلاف مشاهدة.



وذكرت قبل ذلك أنها ستظهر خلال الموسم الرمضاني المقبل في مسلسل “يوما ما” مع الإشارة إلى أنها تؤدي فيه شخصية رهام من دون أن توضح المزيد من المعلومات عن القضايا التي يتناولها العمل وعن الممثلين الذين يشاركون فيه.