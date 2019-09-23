عبير شمس الدين تصف أحلام بـ “البقرة” بعد عرض أول حلقة من “ذا فويس” .. وتتعرض للانتقادات

إنتقدت الممثلة السّورية عبير شمس الدين، الفنانة الإماراتية أحلام بعد عرض الحلقة الأولى من برنامج “ذا فويس”.

وكتبت شمس الدين منشوراً على فيسبوك رصدته الوسيلة أبدت فيه استياءها من تعامل أحلام مع المشتركين السوريين في البرنامج.

وقالت عبير: “يبدو كأنّ لدى أحلام مشكلة مع الشباب السوريين الحلوين.. كأن ما ظبط معها ولا سوري قبل”.

وتابعت شكس الدين: “معقول هذا هو السبب الذي يدفعها إلى أن تقلب وجهها فيهم”.

وختمت الممثلة السورية متوّجهة بعبارة غير لائقة لأحلام: “شو هل…”، مستعينة بإيموجي “البقرة”.

تعليق الفنانة السّورية أثار التعجب والاستغراب بسبب ما حمل من إساءة واضحة للفنانة أحلام.

وتعرضت عبير لانتقادات من متابعيها على الصفحة، حيث دافع عدد كبير منهم عن أحلام.

خصوصًا أنّها تحمّست كثيرًا للمشترك السوري الأول ربيع فتال، فكبست على الزرّ ووقفت له، لكنه اختار الانضمام إلى فريق الفنانة سميرة سعيد، الأمر نفسه كررته أحلام مع المشترك الثاني ربيع سلوم الذي انضم لفريق راغب علامة.

من ناحيتها التزمت الفنانة الإماراتية الصمت تجاه تعليق شمس الدين؛ إذ لم ترد عليها حتى اللحظة.

وشهدت الحلقة الأولى مشاركة عدة أصوات قوية مثل المتسابقة اللبنانية يمان الحاج وحفيظة فالكو وأمل الشريف في فريق محمد حماقي، وعمر العطاس وربيع في فريق سميرة سعيد، وربيع سلوم ومهدي عياشي في فريق راغب علامة.

واستطاعت أحلام ان تضم العدد الأكبر من المواهب في الحلقة الأولى بضمها محمد منصوري وأحمد رجب وشرف أحمد وسلام واسم وابرهيم مشولي.