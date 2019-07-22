عبير صبري تهاجم متابعة بألفاظ نابية: يا حيوانة يا سليلة البهايم !

لم تجد الفنانة عبير صبري أمامها سوى الرد بعنف على تعليق يسخر من شكلها بصورة نشرتها مؤخرًا بحسابها على إنستغرام، حيث فوجئت بمتابعة لها تكتب تعليقاً على صورتها وهي تأكل التوت قائلة :”شفايف حمار دي مش شفايف بني آدم “.

وجاء رد صبري عنيفاً وكتبت :” يا حيوانة يا سليلة البهايم يا اللي عاملة اكونت فيك عشان تشتمي اللي غيرانة منها… يا معوقة يا غيورة يا مسكينة ” .

وأثار هذا التعليق جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض اعترض على طريقة عبير في الرد وأكد انه ليس من الجيد أن تنزل على مستوى هذا الرد والبعض الآخر تضامن معها.

يذكر انها ليست المرة الأولى التي تشن فيها عبير هجوماً حاداً على أحد المتابعين لها، فقد سبق وشنت هجوماً على شخص اتهمها بالزواج من أجل المال ولكنها هاجمته وكتبت له :” لما تتكلم عن جوزي تتكلم باحترام “.