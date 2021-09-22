شاركت الفنانة المصرية ​ياسمين صبري​ متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا كثيرة لها والتي ظهرت في اغلبها في الطائرة او اليخت الخاصين بها وبزوجها رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة ما جعل الكثيرين يتساءل حول عدد المرات التي تسافر فيها ياسمين في الشهر.

ففي الفترة الماضية سافرت ياسمين صبري الى فينيسيا في إيطاليا حيث شاركت في مهرجان فينيسيا الدولي وكانت قبلها في موناكو وقبلها في سان تروبيه وقبلها في كان وباريس العاصمة الفرنسية ولا ننسى سفرتها الى إيبيزا في اسبانيا وقبل فترة زارت ياسمين جزيرة كومو والعاصمة ميلانو في إيطاليا.

اذا ياسمين تسافر أكثر من 3 مرات في الشهر على الأقل سواءا بهدف السياحة أو بهدف العمل وحضور المهرجانات.

وكانت ياسمين صبري قد أطلت في احدث صورها التي نشرتها عبر حسابها على “إنستغرام” من داخل مروحية خاصة، واضعة على رأسها “سماعات” و”ميكروفون” القيادة.

وإعتمدت ياسمين إطلالة بألوان ربيعية، حيث إرتدت بلوزة “تايغر” مثيرة، ووضعت ماكياجاً ناعماً بألوان ترابية تناسقت مع إطلالتها.