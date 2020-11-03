أعلن عدد من مشاهير هوليوود عن عزمهم مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية في حال فوز الرئيس الحالي ” دونالد ترامب ” بولاية جديدة وفترة رئاسية ثانية .

وجاء من بين هؤلاء المشاهير النجم العالمي ” ريكي مارتن ” الذي دائما ما يتحدث عن دعمه للمرشح الديموقراطي ” جو بايدن ” .. معلنا عن أنه وزوجه الفنان ” جوان يوسف ” خططا لمغادرة البلاد إذا فاز ترامب بفترة ولاية ثانية .

وأيضا صرح المغنى الأمريكي ” جون ليجند ” لمجلة كوزموبوليتان أنه وزوجته ” كريسي تايغن ” فكرا في مغادرة الولايات المتحدة بسبب ترامب .. فقال : ” بين الحين والآخر كنت أفكر في ذلك .. لقد ولدنا وترعرعنا هنا وجميع عائلاتنا هنا ” .

وتابع : ” سيكون من الصعب المغادرة لكنني لا أعرف ما الذي يفترض أن يفعله المرء عندما يكون لديك قائد يحاول تدمير الديمقراطية ” .

كما أعلن عازف الروك المغني ” بروس سبرينغستين ” في تصريح لصحيفة ديلي ميل عن انتقاله إلى أستراليا في حال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية .

فقال : ” إذا أعيد انتخاب ترامب وهذا لن يحدث أتوقع أنه سيخسر .. لكن إذا حدث ذلك فسوف أكون على متن الطائرة الذاهبة إلى أستراليا ” .