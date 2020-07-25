عرض المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية دور مميز في العمل الفنى الجديد الذي يستعد له في حالة أُعجب به الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة بعد ما تعرض له من اتهامات من قّبل بعض الفنانات وبعد تصريحه الاخير بشعوره بالاكتئاب لابتعاده عن الأدوار المهمة منذ فترة.

حيث عرض آل الشيخ عليه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” فرصة التعامل معه في أحد الأفلام، حيث كتب قائلا: “بتشرف إن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة يكون له دور في الفيلم اللي شغال عليه الآن، إذا شرفنا ووافق على الورق”.

ويأتي عرض رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية بعد تداول أخبار عن تدهور الحالة الصحية للفنان المصري ونقله إلى المشفى إلا أن نقيب الفنانين أشرف زكي قد أكد أن أبو زهرة في منزله وحالته مستقرة.

بتشرف ان الفنان الكبير عبدالرحمن ابوزهره يكون ليه دور في الفيلم الي شغال عليه الان اذا شرفنا ووافق على الورق Posted by ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ on Wednesday, July 22, 2020

في سياقٍ مُتصل، يُشار إلي أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة أعلن من خلال مداخلة هاتفية مع “برنامج 90 دقيقة” المذاع على قناة المحور بعد تردد أخبارا تفيد بإعتزاله الفن، إنه لن يقوم بتأدية دور “ضيف شرف”، فى أى عمل فنى مرة أخرى حتى رحيله من هذه الدنيا، مشيرًا إلى أن كافة مشاركته الفنية فى المستقبل ستكون بأدوار رئيسية وليست شرفية، وتابع:”مش هخليهم يعملوا معايا زى ما عملو مع محمود الجندي”.

وأضاف “أبو زهرة”، أن الفنان محمود الجندي مات محصور من الوسط الفنى ، وتابع”لأن مكنوش يقيموه كويس”،مشيرًا إلى أنه يسمى لقب “ضيف الشرف” فى العمل الفنى بضيف “القرف”، مضيفًا:”أنا بعلن أنى مش هلعب دور ضيف الشرف لحد ما أموت”.